Мы вам перезвоним: названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Эксперты составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис HeadHunter.

В лидерах — место специалиста Senior IOSdeveloper/Ведущего IOS-разработчика с зарплатой в 300 тысяч рублей в месяц. Следом идет вакансия разработчика интеграционных решений — таким специалистам предлагают 230 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает директор по управлению персоналом в IT — 200 тысяч рублей на руки. Уровень заработной платы указан для Москвы.

Также в рейтинг попали вакансии Senior GoDeveloper (от 180 до 220 тысяч рублей), внутреннего аудитора (от 170 до 200 тысяч рублей на руки), часового мастера (от 150 тысяч рублей). Это вакансии для жителей Санкт-Петербурга.

Среди наиболее привлекательных вакансий в регионах — место программиста 1С с зарплатой от 150 тысяч рублей на руки в Екатеринбурге и вакансия руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок в Новосибирске с аналогичным окладом.

В ноябре на одну вакансию приходится в среднем пять активных резюме. Средняя предлагаемая зарплата составляет 45 тысяч рублей.

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