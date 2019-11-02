00:08 03 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.03
  • EUR71.48
Поиск

Мы вам перезвоним: названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В мире
Получить короткую ссылку
64 0 0
Sputnik Абхазия

Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Эксперты составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис HeadHunter.

В лидерах — место специалиста Senior IOSdeveloper/Ведущего IOS-разработчика с зарплатой в 300 тысяч рублей в месяц. Следом идет вакансия разработчика интеграционных решений — таким специалистам предлагают 230 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает директор по управлению персоналом в IT — 200 тысяч рублей на руки. Уровень заработной платы указан для Москвы.

Вадим Чеха
© Sputnik / Илона Хварцкия
Чеха рассказал в каких специалистах нуждается Абхазия

Также в рейтинг попали вакансии Senior GoDeveloper (от 180 до 220 тысяч рублей), внутреннего аудитора (от 170 до 200 тысяч рублей на руки), часового мастера (от 150 тысяч рублей). Это вакансии для жителей Санкт-Петербурга.

Среди наиболее привлекательных вакансий в регионах — место программиста 1С с зарплатой от 150 тысяч рублей на руки в Екатеринбурге и вакансия руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок в Новосибирске с аналогичным окладом.

В ноябре на одну вакансию приходится в среднем пять активных резюме. Средняя предлагаемая зарплата составляет 45 тысяч рублей.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Со всего света: открытие выставки победителей фотоконкурса имени Стенина в ООН
Победа одного политика: поможет ли Трампу уничтожение аль-Багдади
"Победа" одного политика: поможет ли Трампу уничтожение аль-Багдади
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться