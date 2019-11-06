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Кличко грозит до 15 лет тюрьмы: на мэра Киева завели уголовное дело

© Sputnik / Стрингер
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Sputnik Абхазия

Ранее президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить Кличко, но старый состав правительства не поддержал его инициативу.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко и двух его заместителей по факту возможной государственной измены и хищения бюджетных средств, сообщает РИА Новости.

Согласно источнику агенства, депутаты Киевского городского совета подозревают Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. Уточняется, что мэр города совместно с членами городской администрации и должностными лицами строительного предприятия могли использовать бюджетные средства в завышенных размерах.

"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в сообщении.

Позже в суд поступило заявление о бездействии НАБУ в расследовании возможных правонарушений Кличко, в том числе по статье "государственная измена" и о самовольном захвате земельных участков и несанкционированной застройке.

НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по требованию Высшего антикоррупционного суда.

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Теги:
Киев, Украина, Виталий Кличко


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