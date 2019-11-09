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Международный авиационно-космического салон МАКС-2017. День четвертый

США и Турция обсудили последние события в Сирии

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Абхазия

Турция наряду с этим заявила о необходимости расширения сотрудничества с США в рамках соглашения по зоне безопасности в Сирии.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел встречу со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и американским послом в Анкаре Дэвидом Саттерфилдом, в ходе которой они обсудили актуальную повестку по Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Агентство отмечает, что встреча пресс-секретаря с американскими официальными лицами прошла за закрытыми дверями во дворце Долмабахче в Стамбуле и продлилась полтора часа. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и детали визита президента Турции Тайипа Эрдогана в США, который намечен на 13 ноября.

Сторонам удалось обсудить события в сирийском Идлибе, прогресс в политическом урегулировании в Сирии и работу сирийского Конституционного комитета. Представители Турции и США подчеркнули важность комитета для обеспечения прозрачных, справедливых и свободных выборов в САР.

© REUTERS / Omar Sanadiki
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22:00 22 октября. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.

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