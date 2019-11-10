"Тайна сферического студня раскрыта": океан преподнес удивительные находки

Уходящий год оказался богат на необычные находки в глубинах Мирового океана. Исследователи столкнулись с неизвестными ранее живыми объектами и таинственными желеобразными "мешками".

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Открытия стали возможными благодаря стремительному прогрессу в производстве глубоководного снаряжения, развитию новых методов анализа, доступности больших баз данных, собранных предыдущими поколениями океанологов. О самых интересных результатах изучения подводного мира — в подборке РИА Новости.

Гигантский пузырь-яйцо

В начале октября дайверы с судна REV Ocean обследовали остов корабля, затонувшего во время Второй мировой у берегов Норвегии. Когда они возвращались назад, в двухстах метрах от берега в толще холодной воды наблюдали удивительный феномен: громадную прозрачную сферу, наполненную чем-то странным.

Один из дайверов — Рональд Рааш — снял сферу на видео. Это помогло быстро опознать объект.

В 2006 году аквалангисты, нырявшие у берегов Южной Норвегии, впервые увидели в море сферы из студенистой оболочки диаметром в метр. Ученые предположили, что это вид кальмаров, производящих большие яйца, полные мальков. Стали собирать информацию. Двадцать семь новых свидетельств из Норвегии, Швеции, Неаполитанского залива, Хорватии, Мальты, Франции послужили основанием для публикации в конце 2018 года статьи в Marine Biology Research.

Затем были сделаны еще 80 находок. И вот наконец тайна "больших сферических студней" раскрыта, говорится в сообщении волонтерского проекта. Генетический анализ показал, что эти сферы принадлежат кальмарам вида Illex coindetii.

Кальмары-иллекс обитают в Средиземном море и Атлантике. Это десятирукие беспозвоночные существа размером около 30 сантиметров. Самка за один раз производит на свет десятки и сотни тысяч зародышей. Через пару недель они превращаются во взрослых особей.

Рачки-убийцы

Ученые из университета Хиросимы (Япония) и университета Тромсе (Норвегия) в конце октября объявили об открытии нового вида бокоплава — крошечного рачка, внешне похожего на креветку.

Собственно, рачков обнаружили в 2017-м в жабрах китовой акулы Rhincodon typus — самой крупной рыбы на планете. Ее стихия — тропические моря. А этот экземпляр попался исследователям в 2007 году и был помещен в прибрежный рыбный заповедник.

Ученые взяли образцы прямо из пасти хищницы с помощью помпы. В пробе обнаружились неизвестные рачки-бокоплавы, которых авторы работы отнесли к новому виду Podocerus jinbe.

Это существа размером шесть миллиметров, питающиеся мертвой органикой. Они фильтруют ее с помощью щетинок на антеннах-усиках. В образцах насчитывалось более шестисот особей и еще около тысячи бокоплавов известного ранее вида Podocerus zeylanicus. Почему их так много?

Способность бокоплавов собираться в большие группы известна ученым. В 2016 году в водах Австралии специальным замером было зафиксировано, что рачки за пять минут сбиваются в рой из тысячи особей. Вероятно, такое же поведение привело к высокой плотности рачков в пасти китовой акулы, хотя это нетипичное для них место кормления. Точнее, ученые обнаружили их там впервые.

Почему пасть хищницы показалась бокоплавам привлекательной, неясно. Однако рой рачков мог вызвать проблемы с дыханием у акулы. Ученые нашли ее вялой, со сниженным аппетитом. Через три месяца после забора образца она погибла.

Желатиновый кайт

В апреле этого года команда проекта "Пять глубочайших экспедиций" совершила погружение на дно Зондского желоба, в самую удаленную от поверхности Индийского океана точку (более семи километров). Там исследователи поставили видеокамеру и снимали в течение двух с половиной часов все, что попадалось в объектив.

Среди обнаруженных животных оказались несколько неизвестных ранее видов медуз. Особенно поразило океанологов одно существо, похожее на воздушного змея из желе.

Среди участников погружения был профессор морской биологии Ньюкаслского университета (Великобритания) Алан Джеймисон. Он отметил, что "воздушный змей" напоминает стебельчатую асцидию — хордовое животное, похожее на двугорлый мешок.

В младенчестве асцидии свободно плавают в толще воды, а во взрослом виде прилепляются ко дну. Некоторые используют для этого длинное "щупальце", которое позволяет "мешку" плавать и фильтровать воду, получая таким образом питание. Поскольку Зондский желоб — очень сейсмичное место, логично не иметь постоянного сцепления с дном.