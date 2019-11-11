В "Калашникове" рассказали о недостатках американского конкурента АК

100 ноября исполняется 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Основной конкурент автомата Калашникова - винтовки, созданные на базе американской схемы AR, - в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

Он отметил, что у АК такой проблемы нет.

"Наш основной конкурент - винтовочная схема типа AR в странах с очень жарким климатом ведет себя нестабильно. После отстрела трех-четырех магазинов такой автомат просто клинит, и приходится ждать, пока конструкция не остынет. Автоматы АК лишены такого недостатка", - сказал Уржумцев.

По его словам, несмотря на то, что к настоящему времени создано значительное количество компоновочных решений автоматов, остаются только две основные компоновки, которые удовлетворяют требованиям военных многих стран мира.

"Это компоновка АК и компоновка AR (США). Все остальное - это производные от них решения", - отметил главный конструктор концерна.

Компоновочная схема AR разработана американским конструктором Юджином Стоунером в 1950-х годах прошлого столетия. На ее базе создана штурмовая винтовка М-16, различные модификации которой стоят на вооружении армии США и многих стран мира.