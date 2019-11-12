Умер ветеран Усачев, оставивший надпись на Рейхстаге

В СССР открытку, основой для которой стало случайное фото в Берлине, издали тиражом в полтора миллиона штук.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Ветеран-фронтовик Семен Усачев, участвовавший во взятии Берлина и оставивший надпись на Рейхстаге, скончался в украинском Славянске на 95-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Усачев известен тем, что 9 мая 1945 года расписался на Рейхстаге, и этот момент попал на фотографию, которая спустя время стала основой для открытки - в 1985 году ее издали тиражом 1,5 миллиона штук.

© Sputnik / РИА Новости Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советский боец Егор Усачев делает памятную надпись на стене Рейхстага.

Как рассказывал в одном из интервью сам Усачев, ему кто-то дал мел для записи, он встал на край борта грузового автомобиля Studebaker и написал первое, что ему пришло в голову: "9.5.45. Усачев".

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