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Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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Sputnik Абхазия

Дональд Трамп предложил Тайипу Эрдогану "обходной путь" в ситуации с покупкой российских ЗРК С-400.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов и "обходной путь" разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских ЗРК С-400. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

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Washington Post ссылается на письмо, которое Трамп направил турецкому лидеру на прошлой неделе.

Издание уверено, что предложения Трампа "приведут в ярость" часть законодателей в палате представителей США, которые поддержали введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии.

12-13 ноября президент Турции Тайип Эрдоган посетит с визитом США. Основные темы, которые будут обсуждать президенты двух стран - закупка новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуация в Сирии.

Поставки новейших систем ПВО, которые вызвали кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля. Российские ЗРК, по словам Эрдогана, будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

США требовали отказаться от покупки ЗРК из России и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В качестве угрозы прозвучала отмена продажи Турции новейших истребителей F-35 и введение санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Анкара отказалась идти на уступки.

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