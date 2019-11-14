Курорт "Роза Хутор" пожаловался на "Красную поляну" в антимонопольную службу

В "Розе Хутор" считают, что реклама курорта "Красная поляна" фактически эксплуатирует географическое название региона, путая потребителей. В "Красной поляне" с этим категорически не согласны.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Сочинский горный курорт "Роза Хутор" пожаловался в Федеральную антимонопольную службу России на конкурирующий горный курорт "Красная поляна" из-за нарушений в рекламе и эксплуатации географического названия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Курорт "Роза Хутор" обратился в ФАС с просьбой о возбуждении дела в связи с нарушением НАО "Красная Поляна" законодательства о рекламе. По словам представителя пресс-службы курорта, название поселка Красная Поляна на протяжении десятилетий связывается с отдыхом в горах в Сочи без разделения на принадлежность к конкурирующим внутри этого территориального образования курортам: это общеизвестный бренд, который обычно ассоциируется не с курортами "Горки Город", "Роза Хутор" или горно-туристическим центром "Газпром", а в целом с местом зимнего отдыха на территории Краснодарского края.

"Мы считаем, что массированная рекламная кампания бывшего курорта "Горки Город", запущенная в преддверии нового горнолыжного сезона под новым брендом "Красная Поляна Курорт", вводит в заблуждение гостей всего горного кластера Сочи и носит характер недобросовестной конкуренции… НАО "Красная Поляна" не вправе создавать у туристов впечатление об отсутствии на рынке других курортов, предлагающих аналогичные или превосходящие по качеству услуги, поэтому и обратились в ФАС с заявлением о признании всех подобных рекламных материалов недостоверными", - пояснил представитель курорта.

На курорте "Роза Хутор" считают, что текущая рекламная кампания курорта "Красная поляна" фактически эксплуатирует географическое название региона, путая потребителей.

При этом горный курорт "Красная поляна" не считает, что переименование компании является нарушением. "Курорт "Красная поляна" - это товарный знак, правообладателем которого является НАО "Красная поляна" и при регистрации которого были проведены все необходимые в таких случаях государственные экспертизы. С учетом того, что Красная поляна является также географическим названием, данные слова являются неохраняемыми и могут быть использованы любым лицом, в том числе остальными курортами. Мы считаем своей миссией усиление и укрепление бренда "Красная поляна" на российской и мировой туристической карте", - пояснили в пресс-службе курорта.

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