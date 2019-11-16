Умер лидер "Новой России" Никита Исаев

Политический обозреватель, лидер "Новой России" Никита Исаев не раз выступал спикером на Sputnik, он также участвовал в VI российско-абхазском деловом форуме, который проходил в Сухуме в ноябре 2015 года.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Лидер общественно-политического движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на 42-м году жизни в ночь на субботу, об это сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Александра Макаренко.

'Он умер... В поезде возвращался из рабочей поездки, вчера работал в Тамбове. После этого сел в поезд, ехал в Москву, в поезде стало плохо", - сказал Макаренко.

В пресс-службе РЖД сообщили, что в субботу, 16 ноября "пассажиру поезда №32 Тамбов - Москва Исаеву Н.О. стало плохо". Поездная бригада, выполнив все инструкции, вызвала скорую помощь на ближайшую станцию Узуново. Медики констатировала смерть Исаева.

По предварительным данным, у Исаева остановилось сердце.

Никита Исаев — кандидат юридических наук, директор Института проблем актуальной экономики. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движения "Новая Россия".

VI российско-абхазский деловой форум проходил в Сухуме. В форуме принимали участие представители Министерства экономики, Министерства сельского хозяйства и Министерства по курортам и туризму Абхазии, Минэкономразвития РФ, Министерства РФ по делам Северного Кавказа, Минэкономики Республики Татарстан, а также главы ряда субъектов РФ, всего около 300 человек.

Читайте также: