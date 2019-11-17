Артур Миквабия о Никите Исаеве: был профессионалом и уважал Абхазию

Лидер общественно-политического движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на 42-м году жизни в ночь на 16 ноября.

СУХУМ, 17 – Sputnik. Бывший премьер-министр Абхазии Артур Миквабия в интервью радио Sputnik Абхазия поделился своими воспоминаниями о лидере "Новой России" Никите Исаеве, который скончался в ночь на 16 ноября.

"Прежде всего, я хотел бы посочувствовать родным и близким Никиты Исаева. Я с ним был знаком, общались по работе неоднократно в Москве, потом он приезжал в Абхазию. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть профессионализм Никиты Исаева, он был знающим человеком, уважительно относился к нашей республике", - подчеркнул он.

Не смотря на то, что Исаев часто выступал оппонентом в спорах, он при этом относился с пониманием к доводам другой стороны, сказал Миквабия.

"Можно было не совсем соглашаться с тем, что он говорит, но в человеческом плане он был интересным собеседником", - заметил бывший премьер-министр Абхазии.

Среди острых вопросов, которые затрагивал Никита Исаев, был вопрос продажи недвижимости иностранцам в Абхазии.

"Он спросил, почему не продавать жилье россиянам. Я сказал, что этот вопрос надо рассматривать, но это не такое быстрый процесс, что надо объяснить людям, и если они согласятся, только тогда можно проводить эту реформу. Он согласился с моими доводами", - сказал Артур Миквабия.

Никита Исаев был интересным собеседником с которым было приятно общаться на различные темы межгосударственных отношений, подчеркнул он.

Политический обозреватель, лидер "Новой России" Никита Исаев не раз выступал спикером на Sputnik Абхазия, он также участвовал в VI российско-абхазском деловом форуме, который проходил в Сухуме в ноябре 2015 года.

Исаев умер в поезде, когда возвращался из рабочей поездки из Москвы в Тамбов. В пресс-службе РЖД сообщили, что поездная бригада, выполнив все инструкции, вызвала скорую помощь на ближайшую станцию Узуново, но спасти пассажира не смогли - медики констатировала смерть Исаева.

По предварительным данным, у Исаева остановилось сердце.

Никита Исаев — кандидат юридических наук, директор Института проблем актуальной экономики. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движения "Новая Россия".

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