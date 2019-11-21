Рак предскажут по генам: детям начнут делать карту рисков для здоровья

Анализы ДНК становятся настолько доступными и детальными, что в ближайшие годы каждому новорожденному будут составлять индивидуальную генетическую карту с прогнозами заболеваний.

Вскоре каждый ребенок будет получать не только свидетельство о рождении, но и специальные карточки ДНК-отчетов. В них будут отражены прогнозы относительно склонности к разным заболеваниям, включая рак и патологии сердечной мышцы, потенциал физического и даже умственного развития, к таким выводам пришла Международная группа ученых при участии Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта в Калининграде, сообщает РИА Новости.

В медицинских исследованиях приняли участие более миллиона человек. Ученые выяснили, что самые распространенные болезни, поведенческие типы личности и склонность к разным типам интеллекта являются результатом влияния не одного, но множества генов, которые функционируют в синергии друг с другом. Используя данные генетических исследований, в настоящее время специалисты создают то, что сами называют "полигенными оценками риска".

Стоит отметить, что ДНК-тестирование показывает лишь вероятность, а не ставит диагноз - но даже в этом случае оно существенно облегчает работу для медицины. К примеру, если женщины с высоким риском развития рака молочной железы получили больше маммограмм, чем те, у кого риск не так велик, то именно тесты помогут уменьшить количество "ложных тревог" и сосредоточиться на исцелении людей, которым на самом деле нужна помощь.

Фармацевтические компании также смогут использовать балльную систему в клинических испытаниях профилактических препаратов - по мнению экспертов, это позволит существенно сократить процент людей, у которых в пожилом возрасте развивается болезнь Альцгеймера, патологии сердца и другие возрастные заболевания.

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