Sputnik в ГУМе: цифровая елка будет вещать в Москве на 33 языках

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Цифровую елку международного информационного агентства и радио Sputnik установили на 1-й линии главного магазина России, ГУМа, расположенного на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".



В этом году Sputnik отмечает свое пятилетие, и установка инновационного арт-объекта в самом сердце российской столицы стала подарком москвичам и гостям Москвы от именинника.

"Sputnik говорит на 33 языках, наши корреспонденты работают по всему миру. Сюда, в центр Москвы, тоже приезжают туристы из разных стран, – отметил первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков. – Надеюсь, им будет приятно подойти к нашей елке Sputnik, прочитать поздравления с Новым годом на своем родном языке и узнать как отмечают этот праздник в разных сторонах света".

На елке от Sputnik будут транслироваться многоязычные новости и поздравления. Кроме того, посетители ГУМа и читатели Sputnik и РИА Новости смогут прислать на елку свои новогодние пожелания. Для этого им нужно будет следить за новостями информационных агентств.

© Sputnik Новогодняя елка Sputnik в ГУМе

Уникальный инновационный арт-объект Sputnik – часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут с 27 ноября по 19 января.

МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.

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