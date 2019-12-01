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Автобус упал с моста в Забайкалье

Автобус с пассажирами упал с моста в Забайкалье, 19 человек погибли

пресс-служба Минздрава Забайкальского края
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ДТП произошло на 60-м километре автодороги Могойтуй — Сретинск — Олочи, в салоне находились 43 пассажира.

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. В результате падения автобуса с моста в Забайкалье, по последним данным, 19 человек погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. 

По уточненным данным, 21 человек получил различные травмы.  

По информации ГИБДД, автобус Kia Grandbird съехал с проезжей части из-за разрыва переднего колеса и упал в реку Куенга.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. В район ДТП направлены два вертолета Центра медицины катастроф и следователи-криминалисты.

Спасательная операция продолжается, людей вытаскивают из автобуса, раненых развозят по больницам ближайших населенных пунктов.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СК.

По предварительным данным, причиной смертельной аварии стал разрыв переднего колеса, после чего автобус съехал с проезжей части дороги и слетел с моста.



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