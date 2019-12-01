Старый "лебедь" с новыми перьями: на что способен ракетоносец Ту-160М

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Внешне Ту-160М почти не отличается от "белых лебедей" советской постройки, но по боевым возможностям это принципиально новая машина. Вся электронная "начинка" — самая современная. О Ту-160М и его особенностях — в материале РИА Новости.

Цифровой борт

Усовершенствованная машина пройдет всесторонюю проверку на летно-испытательной станции Казанского авиационного завода имени Горбунова. В ВКС ее планируют передать в конце 2021-го. В воздух новый борт уже поднимался — 25 января 2018-го на аэродроме КАЗ состоялся первый демонстрационный полет в присутствии президента России.

"Это серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и укреплении обороноспособности страны. Потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе. Это очень знаковая вещь", — сказал тогда Владимир Путин.

Планер машина унаследовала от знаменитого предшественника. Двухконтурные трехвальные турбовентиляторные двигатели НК-32, стоящие на вооружении с 1983-го, тоже останутся, хотя им, вероятно, повысят ресурс. Эти двигатели до сих пор актуальны — благодаря им Ту-160 сохраняет статус самого скоростного бомбардировщика в мире из стоящих на вооружении.

Он способен разгоняться до 2200 километров в час, что абсолютный рекорд для самолетов такого класса. В начале ноября это позволило экипажу Ту-160 уйти от преследования сразу двух американских истребителей пятого поколения F-35, севшим на хвост над Японским морем. Летчики просто включили форсаж.

Номенклатура вооружений новой машины пока не афишируется. Известно лишь, что основной ударный аргумент не изменится: крылатые ракеты Х-101 и Х-102. Однако арсенал наверняка пополнят гиперзвуковыми "Кинжалами". Кроме того, "белые лебеди" смогут при необходимости использовать противокорабельные ракеты большой дальности. А благодаря специальной вычислительной системе на базе СВП-24 "Гефест", устанавливаемой на бомбардировщики Су-24 и Ту-22, неуправляемые авиабомбы на этой машине станут практически такими же, как высокоточные.

"По сути, это современный цифровой борт, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Радиоэлектронное оборудование, отвечающее за навигацию, целеуказание, применение вооружения и средств защиты представляет собой новый комплект. Помимо этого, имеются элементы автоматизированной системы управления войсками, позволяющие включать эти бомбардировщики в разведывательно-ударные комплексы стратегического назначения".

От Ту-160 до ПАК ДА

Если говорить о семействе Ту-160 в целом, то тут применимы лишь эпитеты превосходной степени. "Белые лебеди" не только самые скоростные бомбардировщики в мире, но и самые крупные и мощные сверхзвуковые летательные аппараты в истории. Кроме того, Ту-160 обладают наибольшей максимальной взлетной массой по сравнению с конкурентами — около 275 тонн.

Министерство обороны РФ Боевые вылеты Дальней авиации ВВС РФ по объектам террористов в Сирии

Главная задача "белых лебедей" — поражение особо важных целей в глубоком тылу противника или в удаленных районах боевых действий. Конструктивно Ту-160 — это тяжелый моноплан с крылом большого удлинения, изменяемой стреловидности и четырьмя реактивными двигателями.

Пусковые установки револьверного типа позволяют "стратегу" нести до 12 крылатых ракет воздушного базирования, в том числе с ядерной боеголовкой, и очень быстро выпускать их по целям.

В Дальней авиации ВКС России числятся 16 таких бомбардировщиков. Все они, согласно планам Минобороны, пройдут модернизацию и наравне с самолетами новой постройки еще не одно десятилетие будут обеспечивать ударную мощь воздушной компоненты российской ядерной триады. Ту-160 различных модификаций смогут нести службу бок о бок с перспективными авиационными комплексами дальней авиации (ПАК ДА), разработка которых ведется полным ходом.

Четырнадцатого февраля этого года заказчики утвердили окончательный эскиз ПАК ДА. Согласовали все характеристики, подписали контрактные документы, необходимые для запуска производства. В августе разработчики приступили к подготовке проектирования.

Известно о ПАК ДА пока немного. По предварительным данным, речь идет о первом полностью новом бомбардировщике постсоветского периода.

Самолет, спроектированный по схеме "летающее крыло", сможет совершать полеты на сверхзвуковой скорости на дальность до 15 тысяч километров. Сообщалось, что ПАК ДА будет использовать все типы ракет и бомб, которые есть на вооружении ВКС, в том числе и перспективные гиперзвуковые образцы. Также в арсенал включат ракеты "воздух — воздух", что позволит выполнять боевые задачи без прикрытия истребителей. Кроме того, ПАК ДА, предположительно, рассчитан на применение в качестве платформы для запуска спутников.

По внутреннему индексу конструкторского бюро перспективная машина проходит как "изделие 80". Изготавливать опытные образцы и налаживать серийный выпуск предполагается на казанском авиазаводе. Если все пойдет по плану, самолет поднимут в воздух в 2025-2026 годах. Принятие на вооружение ожидается не ранее 2028-2029-го.