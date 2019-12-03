Экзотика на Новый год: где отметить праздник, чтобы запомнить его навсегда

Для непоседливых и жаждущих разнообразия людей Новый год под елкой отдает нафталином и изрядно надоел. Многие граждане отправляются на курорты дешевого Египта или чуть более дорогих Эмиратов. Однако на Земле есть и куда более интересные уголки.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Попасть в Монако за 250 рублей, встретить новогодний праздник в Эдинбурге, нарядить пальму в Танзании или понырять за жемчугом в Бахрейне. Все это реально. До праздника меньше месяца, но выбрать свой вариант праздника еще можно успеть. Где, кроме привычной Турции и Египта, можно встретить самый любимый праздник - в материале РИА Новости.

В Шотландии по-русски

В Шотландии, в отличие от многих европейских стран, Новый год празднуют с большим размахом, чем Рождество. С одной стороны, это важный семейный праздник, а с другой — народные гулянья до утра. Особенно весело в эти дни в Эдинбурге — город превращается в одну большую вечеринку.

Новогодние гулянья начинаются в Шотландии 29-30 декабря и продолжаются до первого-второго января. В новогодний вечер здесь до сих пор принято катать по улицам бочки с дегтем — считается, что это "сжигает" все плохое, что было в старом году. Потом семьи собираются у камина и глава семьи открывает настежь входную дверь в ожидании первого гостя. Считается большой удачей, если первым порог дома переступит красивый темноволосый мужчина и принесет печенье, хлеб, виски и небольшой уголек — для богатства и тепла.

А если после захочется культурной программы, то в Эдинбурге можно бесплатно посетить картинную галерею с Рафаэлем, Тицианом, Рембрандтом, Ван Гогом, Веласкесом и другими знаменитыми художниками. Или Национальный музей Шотландии — посмотреть на чучело овечки Долли, первого клонированного млекопитающего.

Великобритания — страна недешевая, но найти билеты в Лондон в новогодние даты можно менее чем за 15 тысяч рублей в оба конца. Оттуда до столицы Шотландии — четыре с половиной часа на поезде. Неделя в местном отеле стоит от 25 тысяч рублей с человека. Виза делается две недели.

Новый год в Африке

Вы хотите сделать свой Новый год необычным и запоминающимся, и при этом желаете отдохнуть от цивилизации и насладиться красотой первозданной природы? Поезжайте в Танзанию.

В этой стране вы сможете рассмотреть настоящее лицо Африки, увидеть собственными глазами, как живут местные кочевые племена и понаблюдать за жизнью в естественных природных условиях львов, слонов, жирафов и даже зебр. А лучшим местом для встречи Нового года, несомненно, станет, экватор.

Программу отдыха, конечно же, стоит дополнить несколькими днями на побережье Индийского океана. Шикарные песчаные пляжи Танзании и теплый океан также помогут создать праздничное настроение. А красота местной природы и богатство животного мира не оставят равнодушными даже самых искушенных туристов.

Легендарный остров Занзибар, что немного восточней Танзании – идеальное место для встречи Нового года. Тут к услугам отдыхающих больше двадцати пляжей на любой вкус, а здешние воды Индийского океана считаются лучшими в мире для дайвинга. Видимость может достигать 60 метров, а температура воды - +27С. В прибрежных водах сказочного острова водятся дельфины, и если вам повезет, то вы сможете встретить Новый год в компании этих загадочных млекопитающихся. Традиционным развлечением на острове считается сафари. Туристам предлагают посетить национальные парки и ближе познакомиться с особенностями жизни животных в их естественной среде

На этом острове родился легендарный певец, солист группы Queen Фредди Меркьюри. Сейчас в его доме — отель-музей.

Сэкономить при путешествии в Танзанию несложно. На Новый год туроператоры поставили чартерные рейсы на Занзибар, цена — от 63 тысяч рублей с человека за неделю (с перелетом).

В Монако недорого за 250 рублей

Монако для среднестатистического туриста кажется очень дорогой страной, а потому жилье лучше подыскать на территории соседней Франции. А вот для прогулок и посещения местных достопримечательностей внушительный банковский счет вовсе не требуется.

Монегаски, как называют жителей княжества, солидарны с остальными европейцами. Они больше почитают Рождество, но и про Новый год не забывают.

Ночь встречи Нового года жители Монако проводят в ресторанах или на площади Казино, где устраивается традиционный праздничный фейерверк. Еще одно место, где концентрируются туристы и любители встретить Новый год на свежем воздухе – порт Эркюль. Именно там проходит развлекательная программа с участием музыкантов и актеров.

Планируя зимние каникулы в Монако, не забудьте о бронировании столиков в ресторанах заблаговременно. Несмотря на негуманные цены, найти свободные места вы вряд ли сможете уже за несколько дней до наступления новогодней ночи.

В рождественский Сочельник и 25 декабря многие небольшие частные рестораны княжества окажутся закрытыми. В эту пору гарантированно пообедать или поужинать вы сможете в заведениях при отелях.

На площади Бомарше (Square Beaumarchais), где традиционно ставят самую эффектную елку в Монако, с 9 декабря по 7 января будет работать специальный бар с шампанским и деликатесами.

Новогодние авиабилеты в Ниццу обойдутся минимум в 25 тысяч рублей в оба конца. Оттуда до Монако несложно добраться на поезде — всего за три с половиной евро (около 250 рублей).

Экзотика под "Деревом жизни" в "Райском саду"

Бахрейн — единственное островное государство в арабском мире — в древние времена был известен как "Райский сад" или остров тысячи пальм. Здесь посреди пустыни растет "Дерево жизни" (до сих пор загадка, откуда оно берет воду), есть Музей Корана и Музей жемчуга. Кстати, понырять за этой драгоценностью может любой желающий.

Мировую известность маленькой стране принес этап Формулы-1, который проходит каждый год, начиная с 2004 года. Довольно долго гонка была главной точкой притяжения туристов. Пока что Бахрейн можно считать вполне экзотическим направлением, хотя сюда летают прямые рейсы из Москвы, а россияне могут получить визу по прибытии в страну.

Актуальный для Нового года вопрос: как с алкоголем? В барах и ресторанах при отелях — нормально. Также именно в Бахрейне разрешена торговля горячительным в специализированных магазинах.

Туры в эту страну можно купить за 76 тысяч рублей на двоих (четыре звезды, вылет 29 декабря на семь ночей). Мест мало. Визу оформляют в аэропорту прилета.

Ностальгия по СССР, горные лыжи и коньяк

Череда новогодних праздников — отличный повод поближе познакомиться с Арменией и узнать ее с несколько другой стороны, ведь обычно туристические поездки в эту страну планируют на лето. На самом же деле на Новый год возможностей не меньше, а если вы питаете нежные чувства к горнолыжному спорту и не против поправить здоровье на местных минеральных водах, то добро пожаловать.

В большинстве своем армяне предпочитают праздновать Новый год в кругу семьи, посещая за время каникул близких друзей и родственников. По-прежнему пользуются большой популярностью знаменитые советские новогодние фильмы, а по телевидению транслируются новогодние обращения сразу двух президентов — армянского и российского.

Что же касается столицы Армении, то здесь празднование Нового года приобретает все более европеизированный характер. Например, на Северном проспекте в этом году десятого декабря открывается традиционная рождественская ярмарка с гуляниями, продажей горячего глинтвейна и массой развлечений для взрослых и детей. Ну и, разумеется, никто не отменял веселье в кругу друзей всю ночь напролет.

Стоимость авиабилетов в Ереван — от 15 тысяч рублей туда-обратно, гостиница — меньше семи тысяч рублей на двоих за пять дней.

Читайте также: