Украшения, деньги и мобильник: в Сочи задержан серийный грабитель из Абхазии

Полицейские установили причастность подозреваемого к трем аналогичным преступлениям. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Полицейские раскрыли серию грабежей, которые совершал 24-летний молодой мужчина из Абхазии, передает пресс-служба УВД по городу Сочи.

В течение двух недель в полицию обратились трое жителей курорта. По их словам, на улице к ним подбегал незнакомый парень, срывал ювелирные украшения и убегал. Одна из потерпевших сообщила, что злоумышленник похитил у нее кроме ювелирных украшений деньги и мобильный телефон.

Общая сумма ущерба составила около 240 тысяч рублей.

По ориентировке установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Жителя Абхазии задержали по месту его временного проживания на территории Сочи. Часть похищенного имущества изъяли и вернули законным владельцам. Остальным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

"В настоящее время следственным подразделением УВД по городу Сочи по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж", - говорится в сообщении ведомства.

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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