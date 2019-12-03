21:49 03 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.14
  • EUR71.06
Поиск

Украшения, деньги и мобильник: в Сочи задержан серийный грабитель из Абхазии

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В мире
Получить короткую ссылку
202010
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102893/35/1028933594.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191203/1028933669/Ukrasheniya-dengi-i-mobilnik-v-Sochi-zaderzhan-seriynyy-grabitel-iz-Abkhazii.html

Полицейские установили причастность подозреваемого к трем аналогичным преступлениям. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Полицейские раскрыли серию грабежей, которые совершал 24-летний молодой мужчина из Абхазии, передает пресс-служба УВД по городу Сочи.

Наручники
CC0
Наркокурьера из Абхазии приговорили в Сочи к десяти годам колонии

В течение двух недель в полицию обратились трое жителей курорта. По их словам, на улице к ним подбегал незнакомый парень, срывал ювелирные украшения и убегал. Одна из потерпевших сообщила, что злоумышленник похитил у нее кроме ювелирных украшений деньги и мобильный телефон.

Общая сумма ущерба составила около 240 тысяч рублей.

По ориентировке установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Жителя Абхазии задержали по месту его временного проживания на территории Сочи. Часть похищенного имущества изъяли и вернули законным владельцам. Остальным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

"В настоящее время следственным подразделением УВД по городу Сочи по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж", - говорится в сообщении ведомства.

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Читайте также:

Теги:
Сочи, грабежи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ледяное сердце Москвы: на Красной площади открылся ГУМ-каток
Срезал путь: медвежонок сбежал из Северной Осетии в Южную через Рокский тоннель
"Князь Владимир": история и характеристики лайнера
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться