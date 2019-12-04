Только в домашнем прокате: самые интересные фильмы уходящего года

Времена, когда фильмы с большим бюджетом и звездными актерами всегда выпускали в кинотеатрах, постепенно проходят. В последние несколько лет кинопроизводством часто занимаются стриминговые сервисы.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Основное количество кинопроектов приходится на потоковый гигант Netflix, но и другие студии с каждым годом выпускают все больше интересных новинок. В результате этого тренда цифровых технологий новые полноценные фильмы выходят в Сети почти еженедельно. В подборке, подготовленной РИА Новости, несколько кинокартин, просмотр которых точно не разочарует.

"Брачная история": трагедия развода крупным планом

Чарли – театральный режиссер, патриот Нью-Йорка. Его пьесу принял к постановке бродвейский театр. Николь играет в его спектакле, но отправляется в ее родной Лос-Анджелес сниматься в пилоте будущего фильма. С собой она забирает их восьмилетнего сына. Притязания Чарли и Николь на право опеки над мальчиком становятся главным содержанием ожесточенной борьбы адвокатов, которых они вынуждены нанять.

© Foto / Netflix, 2019 Кадр из фильма "Брачная мстория "

Одна из особенностей картины заключается в том, что мы так и не узнаем причину развода этой, казалось бы, крепкой семейной пары. Режиссер нам словно говорит: причины прочности брака – часто неразгаданная тайна, как и причины размолвок и развода.

Другой нюанс в том, что Чарли и Николь убеждаются в том, что их адвокаты заинтересованы лишь в получении крупных гонораров, натравливая клиентов друг на друга.

На Netflix фильм будет доступен с шестого декабря.

"Два Папы": будучи Папой, нужно помнить — ты не Бог

Режиссером фильма, основанного на реальных событиях, выступил Фернанду Мейреллиш — номинант на "Оскар" за "Город Бога".

© Foto / Netflix (2019) Энтони Хопкинс в фильме "Два Папы"

Сюжет рассказывает о Бенедикте XVI, который отрекается от титула Папы Римского и передаёт его кардиналу Бергольо, позднее принявшему имя Франциск и ставшему реформатором католической церкви.

Сценарий "Двух Пап" написал Энтони Маккартен — трёхкратный номинант на "Оскар" за "Темные времена" и "Вселенную Стивена Хокинга", который также работал над "Богемской рапсодией".

"Два Папы" выйдут 20 декабря на Netflix.

"Отчет о пытках": фильм о преступлениях ЦРУ

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о Дэниеле Джонсе, помощнике сенатора Дайанне Файнстайн, которая поручает ему провести расследование так называемых расширенных методов допроса, которые приняли в ЦРУ после теракта 11 сентября 2001 года.

Джонс узнает, что американские власти использовали жестокие и неэффективные методики, и теперь Белый дом и ЦРУ стремятся помешать обнародованию его отчета.

Режиссером фильма выступил Скотт Бернс, продюсировал картину Стивен Содерберг. Главные роли в "Отчете о пытках" сыграли Адам Драйвер, Аннет Бенинг, Джон Хэмм и другие.

"Прачечная": история о махинациях и офшорах

Реальная история о скандальном журналистском расследовании, ставящем под удар репутацию десятков политических лидеров, бизнесменов, кумиров кино, шоу-бизнеса и спорта. Утечка более 11 миллионов документов дала основание заподозрить этих лиц в финансовых махинациях и сокрытии собственности через офшоры Панамы.

© Foto / Netflix, 2019 Гари Олдман и Антонио Бандерас в фильме "Прачечная"

Пожилая небогатая пара из Америки, Эллен (Мерил Стрип) и Джо (Джеймс Кромвелл), отправляется на экскурсию по озеру в штате Нью-Йорк. Туристический теплоходик переворачивается, двадцать человек гибнут — включая Джо. Эллен обещают огромную компенсацию, на которую она собирается приобрести лофт в Лас-Вегасе с видом на памятный для себя угол — но лофт перехватывают русские с чемоданом наличных, и к тому же выясняется, что хозяева турфирмы решили сэкономить и купили страховку в компании, которая принадлежит другой компании, и обе они существуют только на бумаге и зарегистрированы на Карибских островах, куда Эллен и летит в поисках ответов.

Режиссер Стивен Содерберг, в ролях целое созвездиемпрекрасных актеров: Мэрил Стрип, Гэри Олдман, Шэрон Стоун, Мелисса Рауш, Дэвид Швиммер.

Первый показ стартовал в сентябре 2019 года.

"Птица высокого полета": закулисье профессионального баскетбола

Американский спортивный драматический фильм режиссера Стивена Содерберга по сценарию Тарелла Элвина Маккрейни. Главные роли исполнили Андре Холланд, Зази Битц, Мелвин Грегг, Соня Сон, Закари Куинто, Гленн Флешлер, Джерил Прескотт, Джастин Хёртт-Данкли, Калеб Маклафлин, Бобби Бордли, Кайл Маклахлен и Билл Дьюк.

В главной баскетбольной лиге США, НБА, наступил "локаут" — владельцы клубов решили приостановить сезон, чтобы утихомирить требующих больших денег игроков. Спортивный агент Рэй в этих сложных условиях пытается удержать все контракты, а заодно помочь одному молодому спортсмену влиться в большую игру, так неудачно для него начавшуюся. В процессе он придумывает хитрый план, который при правильном воплощении может решить сразу все проблемы, и его личные, и глобальные.

Выход фильма на Netflix состоялся восьмого февраля 2019 года.

"Я потеряла свое тело": на свете нет ничего долговременного

Французский мультфильм, получивший главный приз в программе "Неделя критики". Речь идет про юношу из Марокко по имени Науфель, который рано становится сиротой, попадает в приемную семью в Париже и однажды, работая в доставке пиццы, влюбляется в голос из домофона. Нюанс заключается в том, что в настоящем времени герой мультфильма — отрезанная кисть Науфеля, которая, очнувшись в госпитале, отправляется искать остальное тело, передвигаясь, как Вещь в "Семейке Аддамс", и преодолевая разные опасности. Получив приз в Каннах, эта лента заслуживает внимания. Не только из-за того, что ее отметили на таком значимом фестивале, а в первую очередь благодаря тем ощущениям что приносит просмотр.

На Netflix мультфильм доступен с третьего декабря 2019 года.