Прикоснуться к Солнцу: ученые впервые оказались максимально близко к звезде

Космический аппарат NASA "Паркер", запущенный в августе 2018 года, подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. "Паркер" изучил Солнце с расстояния 24 миллионов километров, после чего астрофизики представили результаты анализа данных, собранных аппаратом, и опубликовали в журнале Nature.

Благодаря этому достижению ученые получили новые данные о солнечном ветре, увидели переменчивость магнитного поля звезды, нашли ранее не наблюдавшиеся структуры в плазме короны и взаимосвязи вращения Солнца со сверхзвуковыми потоками частиц.

Выяснилось, что магнитное поле Солнца меняется вблизи его поверхности, оно может повернуться на 180 градусов и при этом разгонять ветер до невероятных скоростей за короткое время. Это явление назвали "обратными переключениями".

Ученые полагают, что именно из-за "обратного переключения" частицы солнечного ветра разгоняются до огромных скоростей. Из-за таких движений, возможно, магнитное поле накладывается само на себя, вызывая мощные взрывы.

Также "Паркер" дал новые представления о солнечном ветре - потоке ионизированных частиц, который распространяется от внешних слоев атмосферы Солнца, солнечной короны, со скоростью 300-1,2 тысячи километров в секунду. Именно солнечный ветер вызывает на Земле полярные сияния и магнитные бури.

"Паркер" был запущен в августе 2018 года. Цель его миссии - приблизиться к поверхности Солнца на расстояние до 10 солнечных радиусов. Сейчас аппарат прошел только 18% пути, находясь в космосе уже 480 дней из 2686. Планируется, что своей цели он достигнет через шесть лет.

Особые защитные экраны, специально разработанные инженерами, позволяют зонду выдерживать огромные температуры — до 1370 градусов.

К аппарату прикрепили табличку с именами более миллиона людей, которые таким образом пожелали "прикоснуться" к Солнцу.

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