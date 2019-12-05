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Ядерное испытание

"Ядерный чемоданчик" показали изнутри

CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
В мире
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Sputnik Абхазия
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Как оказалось, та самая кнопка "пуск" "ядерного чемоданчика" 50-летней давности не красного цвета, а белого.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Телеканал "Звезда" впервые в истории телевидения показал "ядерный чемоданчик" в раскрытом виде.

Ведущий программы "Военная приемка" Алексей Егоров рассказал об устройстве.

"Этот самый чемодан находился у офицера, который круглые сутки был где-то поблизости с Верховным главнокомандующим. Одна из составляющих чемоданчика — флеш-карта. Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются", — рассказал ведущий.

Он отметил, что, хотя представленный чемоданчик — 50-летней давности, это первый случай, когда его устройство демонстрируют на телевидении.

Ядерный чемоданчик представляет собой специальное устройство, которое хранит коды для приведение в действие ядерного арсенала России.

Первым руководителем СССР, которого стали сопровождать офицеры с "ядерным чемоданчиком", стал в 1984 году Константин Черненко.

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