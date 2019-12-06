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Глава МИД Турции назвал причину покупки С-400 у России

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Абхазия
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Турция намерена закупить новую партию систем противоракетной обороны. Глава МИД допустил, что Анкара еще раз может приобрести российские С-400, если союзники по НАТО вновь откажут.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Турция приобрела российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 вынужденно, из-за отказа союзников по НАТО продать такое вооружение. Об этом заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Риме на международной конференции "Средиземноморские диалоги", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Askanews.

"Нам нужны были системы ПВО, мы просили у США, у Франции и получили отказ. Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим. И это не политический вопрос или политический выбор", - сказал он, отвечая на вопрос о конфликте Анкары и Вашингтона относительно закупки Турцией С-400.
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф
© Foto / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
Турция будет использовать С-400, несмотря на угрозы американских санкций

Россия в этом году выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Соглашение предполагает также опцион на еще один полковой комплект. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские комплексы встанут на вооружение в апреле 2020 года. 

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Анкара отказалась идти на уступки.

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Теги:
Москва, Анкара, турция


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