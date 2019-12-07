Зеленский: Киев не будет "блюдом" на столе "великих боссов"

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова", что у Киева сильная позиция на переговорах в "нормандском" формате и он ничего не боится, передает РИА Новости.

"У нас позиция очень сильная, это наша страна. Я ничего не боюсь ", - сказал Зеленский и добавил, что Киев выполнил все требования для проведения встречи, в том числе по разведению сил в Донбассе, а также согласованию "формулы Штайнмайера".

Говоря об ожиданиях от саммита Зеленский отметил, что в "нормандском" формате должно быть определено, кто должен нести ответственность за прекращение огня в Донбассе, а также сколько человек и кода будут участвовать в обмене задержанными лицами.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы страна была блюдом на столе "великих боссов".

"Я очень не хочу, чтобы мы были той пищей, которую подают большим боссам. Я хочу, чтобы мы сидели за этим столом и были равноправной, сильной страной", - заявил украинский президент.

Встретиться с Путиным и "закончить войну"

Президент Украины также рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".

"Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека", — отметил политик.

Зеленский также отметил, что больше всего боится, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в "нормандском" формате будут безрезультатными.

"Я хочу результат, единственное из-за чего я переживаю, что мы просто встретимся, увидимся и скажем: "Мы планируем..." Я очень не люблю нерезультативность любых переговоров - это правда. Поэтому это единственное, чего я боюсь", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, не опасается ли он Путина.

При этом он отметил, что победой будет уже само проведение саммита в "нормандском" формате.

"Самое главное, мне очень важно… Я такой человек, очень sensitive (чувствительный - ред.). Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из "нормандии" понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну", - отметил Зеленский.

Ментальная стена между Киевом и Добассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ментальная стена" на границе с Донбассом уже существует, но ее надо преодолевать.

Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.

"А что, сейчас нет стены? Есть, только она живая, и гибнут люди. Она есть, есть минная стена. А самое страшное - ментальная стена", - заявил Зеленский.

По словам украинского президента, очень многие люди "советские", и они "в целом не понимают, что происходит". "Я понимаю. Это страшное ощущение, поэтому и едем на встречу в Париж", - отметил украинский лидер.

Особый статус Донбасса

Говорить о продлении закона об особом статусе Донбасса можно будет после встречи в "нормандском" формате, уверен Зеленский

"Закон об особом статусе Донбасса сейчас есть, он действует до 31-го декабря. Продлевать ли этот закон и голосовать Верховной раде, это можно будет сделать только после возвращения с встречи в "нормандском" формате. Если мы увидим, что есть какие-то важные шаги навстречу друг другу, то мы действительно будем говорить об этом законе", - сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что как глава государства не будет напрямую разговаривать с нынешними представителями самопровозглашенных республик Донбасса.

"Напрямую президент не говорит и не будет разговаривать. Вот и все", - заявил Зеленский в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Украинский президент высказал идею о том, что в переговорах в Минске должны участвовать не только представители ЛНР и ДНР, но и те, кто был вынужден уехать из неподконтрольных Киеву территорий. "Представители Донбасса, которые переехали в Киев и другие города. Если нам скажут "разговаривайте с жителями…" Так давайте со всеми. Пусть скажут, почему они переехали", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что на неподконтрольной Украине территории находится много людей, которые хотят прекращения войны.

Амнистия ополченцев

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что об амнистии ополченцев в Донбассе можно говорить после установления безопасности и появления возможности для проведения выборов в регионе.

"Когда мы увидим после "норманди", что у нас есть такая возможность, что выводятся войска, вооруженные незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на этой территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии, амнистии людей, у которых нет рук в крови", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что Верховная рада Украины приняла закон об амнистии, однако он не был подписан президентом страны и не вступил в силу.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев принял все законы об амнистии в рамках минских соглашений, они начнут применяться после выборов в Донбассе. После этого в ЛНР обвинили власти Украины во лжи, отметив, что никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил. Кроме того, в тексте минских договоренностей пункт об амнистии идет раньше пункта о проведении выборов. По оценке экспертов, проведение выборов в Донбассе невозможно без амнистии.

Так называемый "нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года.

Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года.

Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.

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