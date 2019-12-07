Газовый тупик: Медведев объяснил тонкости украинского транзита

Медведев рассказал о препятствиях в переговорах Москвы и Киева по газу и предложил несколько вариантов решения этой проблемы.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik. До окончания газового контракта 2009 года остается меньше месяца, однако заявления сторон далеки от консенсуса. Дмитрий Медведев дал оценку попыткам Москвы и Киева договориться, отметив, что достичь согласия не удастся, если стороны не придут к "нулевому варианту", передает РИА Новости.

Препятствие для соглашения

Невозможно договориться по газу, если Киев продолжит требовать деньги по судебным решениям, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу".

"Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту", — сказал Медведев.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.

Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате.

О цене и реверсе

Украина может получать российский газ напрямую по более низкой цене, чем по реверсу, но для этого нужно найти обоюдовыгодное решение по вопросу транзита, заявил российский премьер.

"По поводу реверса. Мы понимаем, что это наш, российский газ. Но получает его Украина гораздо дороже, чем могла бы получать. Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже", - сказал Медведев.

Тем не менее, Россия не может прекратить поставки газа через Украину, так как заботится об интересах европейских и украинских потребителей.

На вопрос, может ли Россия запретить европейским партнерам реверс газа на Украину, Медведев ответил, что "это довольно сложно с точки зрения технологического контроля".

В рамках международного права

Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки, в этом случае возобновятся и выгодные для украинцев прямые поставки российского газа, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Мы готовы работать по европейскому законодательству, но нужно договориться по всем существенным пунктам этой сделки. И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию. И это, кстати, действительно будет выгодно для украинских граждан", - уверен глава российского правительства.

Премьер-министр России уверен, что Украина должна выполнять взятые международные обязательства вне зависимости от того, кто находится у власти в Киеве. По мнению Медведева, в полной мере это касается и возврата России долга в три миллиарда долларов.

"Вопрос ведь не в том, кто стоит у кормила власти, а вопрос в соблюдении международных обязательств". "Мы исходим из того, что эти обязательства должны сохраняться для будущих руководителей государства", - подчеркнул глава кабинета министров России.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате.

Читайте также: