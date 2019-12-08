Королева, госпожа и мымра: к юбилею Алисы Фрейндлих

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Яркая и сильная, женственная и романтичная: восьмого декабря исполняется 85 лет народной артистке СССР Алисе Фрейндлих. На фильмах с ее участием выросло не одно поколение, ей блестяще давались любые роли.
Созданные актрисой образы очень разные - королева Анна Австрийская из "Д`Артаньяна и трех мушкетеров", директриса Калугина из "Служебного романа", игривая баронесса в "Соломенной шляпке".
Но, несмотря на запоминающиеся роли в кино, главным для Алисы Фрейндлих всегда был театр. После окончания института в Ленинграде - она работала в театре Комиссаржевской, затем в Ленсовете. И уже более 30 лет она выходит на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова.
Десятки образов в разных постановках - "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Дядюшкин сон", "Война и мир". Спектакли с ее участием - всегда собирают аншлаги. В свой юбилей Алиса Бруновна отказалась от публичных торжеств и отметит день рождения решила в семейном кругу.
В 2019 году Фрейндлих отметила 35-летие работы в БДТ главной ролью в спектакле по пьесе Ивана Вырыпаева "Волнение", написанной специальной для нее.
С юбилеем выдающуюся актрису поздравил президент России Владимир Путин. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.
"Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное – искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа. Важно, что и сегодня ваша жизнь наполнена творчеством, и вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойдённым актерским мастерством. Желаю Вам успехов, здоровья и благополучия", - говорится в сообщении, опубликованном от имени президента РФ.
В свой юбилей Алиса Фрейндлих отказалась от публичных торжеств и отметит день рождения решила в семейном кругу.
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