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Twitter назвал самые популярные темы 2019 года

© AFP 2019 / Thomas White
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Sputnik Абхазия
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Что волновало пользователей соцсети Twitter в 2019 году больше всего, какие запросы они чаще всего делали, и какие актуальные темы обсуждали - обо всем об этом компания составила рейтинг.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Специалисты Twitter изучили самые популярные хештеги и назвали наиболее обсуждаемые темы 2019 года.

Категорию наиболее обсуждаемых новостей возглавил пожар в соборе Парижской Богоматери, который произошел 15 апреля. Шпиль Нотр-Дама обрушился, но хранившиеся в соборе произведения искусства и реликвии не пострадали.

© CC0
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Второе место занял хештег "начало эпохи Рэйва" — эпоха правления, которая 1 мая пришла в Японии на смену эпохи Хэйсэй в связи со сменой императора.

Замыкает тройку Венесуэла, где в январе начались массовые протесты, а Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

В десятку наиболее популярных новостных тем вошли также Brexit, сильнейший за последние несколько десятилетий в Японии тайфун Хагибис, пожары в Амазонии, протесты в Гонконге, климатические протесты, теракт в новозеландском Крайстчерче и предвыборные дебаты демократов в США.

Наиболее обсуждаемыми личностями в 2019 году стали президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В топ вышли также американский политик Александрия Окасио-Кортес, президент Бразилии Жаир Болсонару и кандидаты в президенты США Берни Сандерс и Джо Байден. Пользователи обсуждали бывшего кандидата Хиллари Клинтон и лидера Франции Эммануэля Макрона. Замыкает десятку наиболее обсуждаемых персон президент России Владимир Путин.

© AFP 2019 / KEVIN WINTER
Названы самые популярные актеры года

Самым обсуждаемым сериалом 2019 года стала "Игра престолов".

На втором месте оказался американский сериал "Очень странные дела" (Stranger Things), на третьем — сериал "Симпсоны", который в этом году показал 31-й сезон приключений известной мультипликационной семьи.

Среди картин, показанных на больших экранах, наиболее живое обсуждение вызвал фильм "Мстители: Финал".

Пользователи твиттера также обсуждали американских актеров Тома Холланда, Криса Эванса и Зендаю, а самыми обсуждаемыми музыкантами 2019 года стали южнокорейская группа BTS, американская певица Ариана Гранде и рэпер Дрейк.

Соцсеть отдельно выделила сообщения, набравшие наибольшее число репостов. Наиболее популярной стала фотография куриного яйца, которая в январе побила мировой рекорд в инстаграме по числу лайков.

Пользователи также активно делились видео, на котором толпа студентов убегает от маленькой уточки, и с котом, совершающим идеальный прыжок через перегородку.



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