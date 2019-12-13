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Евросоюз продлил санкции против России

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Sputnik Абхазия
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Саммит лидеров Евросоюза прошел 12 декабря в четверг. Предыдущим решением санкции были продлены до 31 января 2020 года.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил в пятницу продление Евросоюзом на полгода экономических санкций против России, пишет РИА Новости.

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"Что касается России и Украины, мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита в "нормандском" формате в Париже (9 декабря). Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев", - сказал Мишель журналистам после окончания саммита ЕС.

По его словам, ЕС "считает, что выполнение Минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

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