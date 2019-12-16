18:05 16 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.77
  • EUR69.94
Поиск

Иду по приборам: "Яндекс" разработал и тестирует сенсоры для беспилотных машин

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102902/92/1029029241.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191216/1029029029/Idu-po-priboram-Yandeks-razrabotal-i-testiruet-sensory-dlya-bespilotnykh-mashin.html

На данный момент беспилотные авто "Яндекса" уже проехали более двух миллионов километров по городским дорогам. В общей сложности на дорогах Москвы, Сколково, Иннополиса, Тель-Авива и Лас-Вегаса "Яндекс" уже тестирует 100 беспилотников.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. "Яндекс" разработал прототип и начал тестирование лидара - самого дорого сенсора, имеющегося в беспилотных автомобилях. Стоимость российского устройства для сканирования пространства с помощью лазерных лучей на данный момент уже дешевле аналогов на 50 процентов, передает РИА Новости.

"На данный момент лидар является самым важным и самым дорогим сенсором, которые устанавливаются в беспилотных автомобилях. "Яндекс" разрабатывает лидар и камеру для собственной системы беспилотного управления. Первые беспилотные автомобили, оборудованные новыми сенсорами, уже проходят испытания. Новыми устройствами будут также оснащаться автономные роботы-доставщики "Яндекс.Роверы", - сообщает агентство.

Почти все беспилотные автомобили оснащены набором из датчиков разного типа: лидарами, камерами и радарами. Поскольку они используют разные принципы работы, то и данные с них тоже различаются, что позволяет совмещать их сильные стороны.

Камеры позволяют получать изображения высокого разрешения и, к примеру, распознавать дорожные знаки. Радары измеряют скорость и расстояние до объектов, поэтому в основном их применяют для отслеживания других автомобилей на дороге. Лидары же посылают лазерные лучи и измеряют время, за которое отраженный от объектов свет доходит до приемника.

Это делает лидары ключевым датчиком для беспилотных автомобилей, потому что только они способны составлять высокоточную и достоверную карту расстояний до окружающих объектов.

Демонстрация работы беспилотного такси Яндекс на территории технопарка Сколково
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Демонстрация работы беспилотного такси "Яндекс" на территории технопарка "Сколково"

"Яндекс" сейчас ведет работы над двумя типами лидаров: первый с обзором 360 градусов собирает информацию об объектах вокруг беспилотного автомобиля; второй - твердотельный лидар, который имеет угол обзора 120 градусов и может, например, использоваться для получения более детальных данных об объектах перед автомобилем.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Отпустить баранку: беспилотные автомобили начали тестировать в Москве

Благодаря полному контролю над лидарами система беспилотного управления может на ходу изменять параметры сканирования, выбирая наиболее подходящие для разных дорожных сценариев и погодных условий. К примеру, можно сфокусироваться на отдельном объекте и издалека распознать, пешеход на дороге или велосипедист, получив высокоточную картинку даже на расстоянии 200 метров.

Лидары сторонних производителей анализируют и фильтруют данные на этапе сбора. Использование собственных лидаров позволяет получить больше информации, благодаря доступу к "сырым данным", не прошедшим эту первичную обработку. Это позволяет лучше распознавать окружающие объекты. К тому же цены текущих прототипов уже вдвое ниже рыночной стоимости устройств, используемых для аналогичных задач.

"При переходе к массовому производству они станут еще ниже и позволят нам сэкономить до 75% на стоимости сенсоров", - поясняет руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.

Кроме лидаров, "Яндекс" тестирует также собственную камеру для беспилотников. Главная ее особенность - широкий динамический диапазон, то есть она одинаково хорошо видит ярко освещенные и затененные объекты в одном кадре. Также устройство быстро адаптируется при резкой смене освещения, например, при въезде в туннель или выезде с подземной парковки. Специальный тип матрицы позволяет еще лучше распознавать мерцающие светодиодные огни других автомобилей и светофоров.

Сроки начала использования беспилотного транспорта будут определены по итогам экспериментального запуска. Все беспилотные автомобили предполагают высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств.

Читайте также:

Теги:
лазеры, беспилотники, Яндекс


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года
Воздушный бой: кадры дуэли истребителей МиГ-31БМ над Камчаткой
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться