Иду по приборам: "Яндекс" разработал и тестирует сенсоры для беспилотных машин

На данный момент беспилотные авто "Яндекса" уже проехали более двух миллионов километров по городским дорогам. В общей сложности на дорогах Москвы, Сколково, Иннополиса, Тель-Авива и Лас-Вегаса "Яндекс" уже тестирует 100 беспилотников.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. "Яндекс" разработал прототип и начал тестирование лидара - самого дорого сенсора, имеющегося в беспилотных автомобилях. Стоимость российского устройства для сканирования пространства с помощью лазерных лучей на данный момент уже дешевле аналогов на 50 процентов, передает РИА Новости.

"На данный момент лидар является самым важным и самым дорогим сенсором, которые устанавливаются в беспилотных автомобилях. "Яндекс" разрабатывает лидар и камеру для собственной системы беспилотного управления. Первые беспилотные автомобили, оборудованные новыми сенсорами, уже проходят испытания. Новыми устройствами будут также оснащаться автономные роботы-доставщики "Яндекс.Роверы", - сообщает агентство.

Почти все беспилотные автомобили оснащены набором из датчиков разного типа: лидарами, камерами и радарами. Поскольку они используют разные принципы работы, то и данные с них тоже различаются, что позволяет совмещать их сильные стороны.

Камеры позволяют получать изображения высокого разрешения и, к примеру, распознавать дорожные знаки. Радары измеряют скорость и расстояние до объектов, поэтому в основном их применяют для отслеживания других автомобилей на дороге. Лидары же посылают лазерные лучи и измеряют время, за которое отраженный от объектов свет доходит до приемника.

Это делает лидары ключевым датчиком для беспилотных автомобилей, потому что только они способны составлять высокоточную и достоверную карту расстояний до окружающих объектов.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Демонстрация работы беспилотного такси "Яндекс" на территории технопарка "Сколково"

"Яндекс" сейчас ведет работы над двумя типами лидаров: первый с обзором 360 градусов собирает информацию об объектах вокруг беспилотного автомобиля; второй - твердотельный лидар, который имеет угол обзора 120 градусов и может, например, использоваться для получения более детальных данных об объектах перед автомобилем.

Благодаря полному контролю над лидарами система беспилотного управления может на ходу изменять параметры сканирования, выбирая наиболее подходящие для разных дорожных сценариев и погодных условий. К примеру, можно сфокусироваться на отдельном объекте и издалека распознать, пешеход на дороге или велосипедист, получив высокоточную картинку даже на расстоянии 200 метров.

Лидары сторонних производителей анализируют и фильтруют данные на этапе сбора. Использование собственных лидаров позволяет получить больше информации, благодаря доступу к "сырым данным", не прошедшим эту первичную обработку. Это позволяет лучше распознавать окружающие объекты. К тому же цены текущих прототипов уже вдвое ниже рыночной стоимости устройств, используемых для аналогичных задач.

"При переходе к массовому производству они станут еще ниже и позволят нам сэкономить до 75% на стоимости сенсоров", - поясняет руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.

Кроме лидаров, "Яндекс" тестирует также собственную камеру для беспилотников. Главная ее особенность - широкий динамический диапазон, то есть она одинаково хорошо видит ярко освещенные и затененные объекты в одном кадре. Также устройство быстро адаптируется при резкой смене освещения, например, при въезде в туннель или выезде с подземной парковки. Специальный тип матрицы позволяет еще лучше распознавать мерцающие светодиодные огни других автомобилей и светофоров.

Сроки начала использования беспилотного транспорта будут определены по итогам экспериментального запуска. Все беспилотные автомобили предполагают высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств.

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