Небывалая активность: НАТО обеспокоено развитием подводного флота России

Усиление активности НАТО вблизи границ России, развертывание морских систем ПРО и стратегических неядерных систем высокоточного оружия в ВМФ России рассматривают как угрозы своей безопасности.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений с окончания холодной войны, заявила представитель НАТО Оана Лунгеску, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую медиагруппу RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"Россия непрерывно усиливает свои операции под водой", — цитирует издание слова Лугески.

По ее словам, особенно это касается Северной Атлантики и Норвежского моря. Чиновник уточнила, что на такие действия Москвы Альянс будет реагировать еще большим количеством патрулей. Кроме того, НАТО будет вкладывать средства в противолодочную оборону.

Die #NATO registriert die größten russischen U-Boot-Aktivitäten seit Ende des Kalten Krieges. https://t.co/zHwNUL7Hr4 — RND (@RND_de) 16 декабря 2019 г.

​Лунгеску подчеркнула, что Северная Атлантика "жизненно важна для безопасности Европы" из-за гражданских торговых путей, каналов связи и маршрутов военных поставок.

Издание отмечает, что за прошедшие годы Россия значительно улучшила свой подводный флот с точки зрения технологий: подлодки стали намного "тише". Кроме того, на Западе опасаются российских ракет подводного базирования, которые также были усовершенствованы.

Увеличение присутствия в Мировом океане – один из приоритетов ВМФ России. Как заявлял около года назад тогдашний главком Владимир Королев, силы ВМФ должны присутствовать в важных районах Мирового океана "в той численности, которая позволяет исключить любые угрозы с [этих] направлений". Сейчас, по его словам, эти задачи выполняют около 100 кораблей ВМФ различных классов.

Информация о скорой постановке на вооружение Военно-морского флота России новейших гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет 3M22 "Циркон" вызвала на Западе состояние, близкое к панике.

Несколько американских СМИ посвятили этой теме отдельные публикации. Как отмечает RND, еще нельзя точно сказать, "могут ли вообще современные западные системы перехвата остановить их".

Гиперзвуковая морская ракета "Циркон" - одна из новейших разработок российской "оборонки" - будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров.

"Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся. Недавно министр обороны Сергей Шойгу поручил сделать упор на "Циркон", а также существующую крылатую ракету "Калибр" при оснащении кораблей дальней морской зоны.

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