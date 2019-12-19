Семьдесят семь вопросов президенту: Путин провел ежегодную пресс-конференцию

Для участия в пресс-конференции были аккредитованы 1 895 журналистов, общение главы российского государства с прессой продлилось 4 часа 18 минут.

Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию с журналистами. Президент России успел ответить на 77 вопросов журналистов, вопросы задали 57 представителей СМИ, некоторым удалось задать сразу несколько вопросов.

О достижениях экономики России за 10 лет

Ярким примером, говорящим о достижениях России в последнее десятилетие, является сельское хозяйство, сказал российский президент.

"Советский Союз был всегда покупателем зерновых. Сейчас Россия - самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду. У них больше производства, но они больше потребляют. А мы производим столько, что это позволяет нам занимать первое место на международном рынке по продаже пшеницы. 46% - рост сельхозпроизводства. У нас в разы вырос экспорт - по-моему, в 2,6 раза. На 24 миллиарда долларов мы продали на внешнем рынке сельхозпродукции, включая не только зерновые, это главный, конечно, источник поступления денег из-за границы, но и в животноводстве выросло (мясо птицы, свинины)", - сказал Путин.

Путин заявил, что те, кто считает, что Россия живет исключительно на старых, доставшихся от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются.

"75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности - 12 лет", - добавил он.

О новой пенсионной реформе

Владимир Путин заявил, что никакой новой пенсионной реформы не планируется и не готовится.

"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации, нигде", - сказал он.

Путин уточнил, что предложения Минфина в этой сфере относятся только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями.

ЦБ и Минфин представили в конце октября новую систему добровольных пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план), которая после тщательной подготовки может заработать в 2021 году. Предполагается, что пенсионный план будет добровольной системой, а пенсионные накопления в рамках программы будут гарантированы государством.

О решении WADA по России

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) политическое, оно "не соответствует здравому смыслу и международному праву", заявил Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что Россия выступает за чистый спорт и готова помогать в разбирательствах WADA, если их претензии будут адресованы к конкретным нарушителям.

"WADA должна разбираться с конкретными людьми, если нет претензий к Олимпийскому комитету России (ОКР), - Россия должна выступать на играх под своим флагом", - сказал Путин.

Президент России отметил, что решение Всемирного антидопингового агентства по России противоречит принципам Олимпийской хартии.

Девятого декабря WADA приняло решение отстранить Россию от крупных международных соревнований и лишить кодекса соответствия Российское антидопинговое агентство.

О самых тяжелых моментах президентства

Самыми тяжелыми моментами своего нахождения у власти Владимир Путин назвал захват заложников в школе №1 Беслана в сентябре 2004 года и Театрального центра на Дубровке в 2002 году.

"Что касается самых ярких событий и самых тяжелых, я уже говорил об этом. Самые тяжелые, конечно, это крупные теракты. Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке" - сказал Путин.

О свободном интернете

Россия не движется в сторону закрытия интернета и не собирается этого делать, сообщил российский лидер.

По его словам, понятия "свободный интернет" и "суверенный интернет" не противоречат друг другу.

"Этот закон направлен только на одно - не допустить негативных последствий с возможным отключением от мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что именно в этом заключается суверенитет:"Чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только в этом".

О ситуации со Sputnik Эстония

Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг агентства Sputnik Эстонии, журналистам которого власти Эстонии пригрозили уголовным преследованием.

"Надо добиваться возможности журналистам работать в тех странах, которые боятся вашей информации, вашего влияния", - сказал Путин.

Власти России со своей стороны будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе за рубежом.

"Вы делаете многое, попытки помешать вашей работе властями страны не должны остаться незамеченными»" - заключил он.

О дотационных ценах на газ для Белоруссии

Президент России считает странной идею дотировать Белоруссию ценами на газ до окончания союзного строительства.

"У нас сейчас средневзвешенная цена по России на газ - 70 долларов за тысячу кубов. 70 - средневзвешенная, 75 - для промышленности и 62 доллара - для населения. При этом чем дальше от мест добычи, тем больше мы дотируем эту цену. Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое. Смоленск потребляет где-то два миллиарда примерно, в Белоруссию мы продаем 20 миллиардов. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны. Это, согласитесь, странно", - сказал он.

По его словам, подобная работа может быть реализована только при наличии политической воли и желания обеих сторон. У России, продолжил президент, такое желание есть, и обсуждения с белорусской стороной продолжаются.

Путин не стал комментировать вопрос о том, может он возглавить союзное государство после 2024 года. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 декабря встретятся в Санкт-Петербурге в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, в ходе встречи планируется продолжить обсуждение вопросов отношений Минска и Москвы.

Об участии глав бывших республик СССР в Параде Победы в Москве

Любой из лидеров республик бывшего СССР, который не приедет в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, совершит ошибку, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве.

"Это их право, но если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины", - сказал Путин.

О ситуации на Украине

Владимир Путин, комментируя решение стокгольмского арбитража, обязавшее "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" три миллиардов долларов, напомнил об аналогичном долге Украины перед Россией по евробондам.

"Вы сказали по поводу трех миллиардов. Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги - три миллиарда долларов как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется", - сказал Путин, отвечая на вопрос в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Если США действительно хотели бы помочь Киеву, лучше дали бы денег, заявил Владимир Путин.

"Если хотели помочь, лучше бы денег дали", - сказал президент.

"Денег почти не дают – дают только гарантии на возможные кредиты, а это не живые деньги. Реальной поддержки нет, а МВФ в то же время, где руководят США, требует, чтобы отменили все льготы на энергоносители, в том числе на газ. И сейчас у населения опять будет скачок", – отметил Путин.

Говоря о ситуации на Украине, Путин отметил, что оппозиция на Украине воспользовалась законопроектом о земле (Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель) и начала наносить удары по президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил на пресс-конференции Путин.

"Вроде как поддерживают (западные силы - ред.) нынешний украинский режим и его руководство, а в то же время, на мой взгляд, наносят серьезные удары. Теперь требуют, чтобы землю начали продавать. Для украинцев земля имеет сакральное значение. Конечно, оппозиция сразу этим воспользовалась и начала наносить внутриполитические удары по Зеленскому", - сказал он.

О мигрантах

Российский рынок труда нуждается в квалифицированных кадрах для экономического роста страны, но приток мигрантов их должен контролироваться.

"Это не значит, что мы должны запретить этим людям (мигрантам из других стран – ред.) приезжать. Экономика требует притока граждан. Отсутствие кадров нужного количества на рынке труда и должной квалификации уже сегодня является объективным фактором сдержанного экономического роста, но делать это все нужно с умом и соответствующим образом к этому подходить", - сказал он.

В решении вопросов иммиграции в Россию нужно исходить из уровня образования и культурной близости мигрантов, считает Путин.

"Проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру, знают ее, владеют русским языком, поэтому это легче для белорусов, украинцев, тех же молдаван - просто проще это делать, и местное население воспринимает это более спокойно. У нас три миллиона украинцев сейчас живет и примерно столько же приехало после трагических событий на Донбассе. Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии, потому что там просто нужно внедрять нашу систему образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов", - сообщил президент.

О регистрации зарубежных лекарств

Жизненно важные лекарственные препараты зарубежного производства необходимо регистрировать в России, но не стоит забывать и о развитии российской фармацевтики, заявил Владимир Путин.

"Безусловно, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, и их тоже регистрировать, но надо не забывать и о развитии собственной фармацевтической отрасли", - сказал он.

Путин заметил, что к некоторым препаратам люди привыкли, и нужно дать возможность ими пользоваться.

"Правительство сейчас предложило ряд решений, они начали реализовываться. И одно из них - это, как они сами считают, очень важное, - это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время, это решение уже принято. Уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура сюда тоже впервые включена", - сказал он.

О женщине-президенте

Путин считает, что требования к потенциальному президенту страны не могут отличаться по гендерным принципам.

В ходе большой пресс-конференции в четверг у Путина спросили, видит ли он на должности президента России женщину, и если да, то какими качествами она должна обладать.

"С точки зрения возможности управления, с точки зрения ответственности за страну, за людей – эти требования не могут отличаться по каким-то гендерным принципам. Эти требования одинаковые: компетентность, порядочность и так далее. А вот женщины тем не менее все-таки привносят в политику какое-то женское начало, меньше агрессии, мне кажется, и это, безусловно, будет востребовано", - сказал Путин.