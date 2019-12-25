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В Сочи почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154

© Foto / sochi
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Самолет направлялся из Москвы на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Лайнер совершил дозаправку в Сочи, но спустя 70 секунд после взлета упал в Черное море. Погибло 92 человека.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik. В Сочи почтили память жертв крушения самолета Министерства обороны Ту-154, которая произошла три года назад, сообщается на сайте администрации города Сочи.

В июне текущего года родственники погибших в авиакатастрофе над Черным морем 2016 года вместе с представителями министерства обороны и Сирийской Арабской республики открыли в Сочи памятную стелу. Она находится в сквере на набережной реки Мзымта рядом с памятниками солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

"Выражаем глубокие соболезнования родственникам и близким погибших. Прошли три года, а ощущение чудовищной несправедливости и пустоты не уходит, когда вспоминаешь эту страшную авиакатастрофу и безвозвратно ушедших наших лучших людей. У нас в городе есть место памяти - эта стела в Адлерском районе, куда все скорбящие могут возложить цветы. Могут вспомнить поименно тех, кто вознесся в небо над Сочи и уже не вернулся на землю 25 декабря 2016 года", - привели в пресс-службе администрации соболезнования заместителя главы города Сочи Константина Чеботаря.

© Sputnik / Артур Лебедев
Мемориал погибшим при крушении Ту-154 установили в Сочи

25 декабря 2016 года под Сочи разбился пассажирский самолет Ту-154Б-2 ВВС России, жертвами стали 84 пассажира и восемь членов экипажа. Музыканты из военного ансамбля имени Александрова должны были дать праздничный концерт для российских военнослужащих — участников операции на сирийской территории. Лайнер совершил дозаправку в Сочи, но спустя 70 секунд после взлета упал в Черное море.

Помимо артистов Ансамбля песни и пляски имени Александрова, на борту были глава Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), начальник управления культуры Минобороны России Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов и журналисты и операторы телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала.

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Теги:
самолет, Сочи


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