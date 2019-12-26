Эрдоган намерен запросить в парламенте Турции разрешение на ввод войск в Ливию

Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. В четверг Эрдоган утвердил его.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен направить в парламент республики запрос на введение турецких вооруженных сил в Ливию, пишет Sputnik Турция.

Турецкий лидер уже заявлял, что готов отправить турецких военных в Ливию, если ее правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой.

"Нас спрашивают: отправим ли мы военных в Ливию? Отвечаем: мы пойдем туда, куда нас пригласят. Нашим меморандумом мы еще раз подтвердили наше сотрудничество и поддержку. Сегодня это соглашение вступило в силу. В ближайшее время мы представим в парламент запрос на использование нашей армии в Ливии. С этим мандатом у нас больше возможность оказать Ливии поддержку", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.

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