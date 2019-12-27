Уникальная и великая: политики и артисты отреагировали на смерть Галины Волчек

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, худрук Московского театра "Современник" Галина Волчек скончалась в Москве на 87-м году жизни в четверг 26 декабря.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Политики, звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, передает РИА Новости.

Волчек скончалась в четверг в Москве. Худрук "Современника" несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких. Накануне появились сообщения о том, что ее состояние резко ухудшилось. Ей было 86 лет.

"Всегда восхищался"

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким худрука театра "Современник" Галины Волчек, рассказал пресс-секретарь главы государства.

"Президент Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Галины Волчек в связи с ее кончиной. Он всегда восхищался ее талантом", - сказал Песков.

Песков отметил, что Путин хорошо знал Волчек, неоднократно встречался с ней.

"Уникальный режиссер"

Народная артистка СССР Галина Волчек никогда не боялась идти "крутым маршрутом", умела чувствовать время и была открыта смелым экспериментам, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Не стало Галины Борисовны Волчек, уникального режиссера, талантливой актрисы. Театр для Галины Волчек был смыслом жизни. А для всех нас ее "Современник" стал символом настоящей творческой свободы. Она никогда не боялась идти "крутым маршрутом", умела безошибочно улавливать атмосферу времени, была открыта смелым экспериментам, вовлекала в свою орбиту талантливых режиссеров", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Он добавил, что Галины Волчек больше нет с нами, но остались ее роли, спектакли, ее "Современник" и добрая память о ней.

"История страны"

Народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил, что деятельность Волчек - это история страны, история ее искусства и кино.

"Она великая женщина. Она вошла в историю нашей страны, потому что она – талантливейший человек и, самое главное, очень добрый человек, внимательный. Она столько артистов вырастила, такую плеяду огромную артистов. И сама излучала только добро и талант", - сказал певец.

"Чувствовала театр"

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью "Вечерней Москве" заявил, что артистка была не только легендой театра, но и "удивительным и потрясающим человеком с необычайными душевными качествами".

"Она руководила коллективом единомышленников, она выстраивала театр многие годы. Волчек была лидером театрального движения, ее жизнь — пример подхода к театру. Она не боялась экспериментировать и чувствовала театр", — отметил артист.

По словам Лещенко, Волчек была настоящим творцом и профессионалом. "Для меня, моей семьи, всех ее близких это большая потеря", — добавил он.

"Боль и печаль"

Актер Станислав Садальский признался, что смерть Волчек – его "боль, печаль".

"Потому что у меня связано с Волчек девять лет моей жизни. И я очень рад, что за год до ее смерти Максакова (актриса Людмила Максакова – прим. ред.) нас помирила с ней. Это незаживающая рана у меня была", - добавил актер.

"Великая"

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева посвятила пост Волчек в своем Instagram.

"Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех", - написала артистка.

"Спасибо за мастерство"

В свою очередь, певец Филипп Киркоров поблагодарил Волчек за мастерство и за теплое отношение.

"Спасибо за Большое Мастерство, за Ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце", - отметил Киркоров в своем Instagram.

Биография Галины Волчек

Волчек окончила мастерскую Александра Карева в Школе-студии МХАТ в 1955 году. За свою карьеру она успела сыграть множество ролей. Она снималась в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон" и многих других.

В 1972 году она стала главным режиссером театра "Современник", а в 1989-м — его художественным руководителем.

В 1989 году ей присвоили звание народной артистки СССР. В 2017 году она была удостоена звания "Герой Труда Российской Федерации".