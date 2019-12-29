Первый за два года обмен пленными в Донбассе: 200 человек отметят Новый год дома

Первый за два года обмен пленными между Киевом, ДНР и ЛНР прошел в Донбассе в воскресенье 29 декабря.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Киев передал Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины почти 80 человек, пишет РИА Новости.

Успеть до Нового года

В начале декабря в Париже прошел саммит "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция и Украина). В коммюнике по итогам переговоров лидеры стран "нормандского формата" призвали контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе обеспечить обмен пленными "всех на всех" до конца года.

Однако на встрече, которая прошла 18 декабря в Минске, контактная группа не смогла согласовать обмен пленными.

"На заседании гуманитарной группы не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", - сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

В ДНР назвали такую позицию Киева саботажем.

Для согласования всех условий обмена пришлось проводить видеоконференцию контактной группы 23 декабря. Эти переговоры увенчались успехом.

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - сообщил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Обмен назначили на 29 декабря.

Беркут

Не обошлось и без осложнений. Планировалось, что в обмене будут участвовать пять бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", на которых возложили ответственность за гибель людей в ходе "евромайдана", хотя все они отрицают причастность к убийствам.

Чтобы дать им возможность участвовать в обмене, суду пришлось освободить их из-под стражи. При этом Генпрокуратура Украины сообщила, что суд над бывшими "беркутовцами" будет продолжен.

У СИЗО началась акция протеста, ее участники требовали не допустить участия бывших сотрудников "Беркута" в обмене. Против этого также выступил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Однако, как сообщил адвокат экс-"беркутовцев", ночью их вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс.

Позднее украинский правозащитник и адвокат Валентин Рыбин сообщил, что бывших сотрудников "Беркута" обменяли.

"Да, их уже обменяли", - цитирует его агентство "Укринформ".

Киев и ЛНР

В воскресенье в районе подконтрольного ДНР города Горловка начался обмен пленными. В рамках первого этапа пленными обменялись ЛНР и Киев.

Как сообщила представитель ЛНР Кобцева, Киев в рамках обмена пленными в Донбассе передал Луганску 63 человек.

"У нас обмен состоялся. Мы передали 25 человек, забрали 63. Девять отказников (отказались возвращаться на территорию ЛНР - ред.)", - сказала она журналистам.

По словам Кобцевой, среди людей, которых Киев передал Луганску в рамках обмена пленными, -"и жители других городов Украины, и граждане Российской Федерации, которые добровольцами приехали к нам в республику, там есть граждане и другого государства".

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал обмен пленными очередной победой Донбасса.

"Очередная победа Донбасса прямо в канун Нового года. Наши люди наконец-то возвращаются домой. Выражаю благодарность каждому, кто принял участие в непростых переговорах", - написал Пасечник в Twitter.

ДНР и Киев

Обмен пленными между ДНР и Киевом прошел на подконтрольной Донецку территории.

"На данный момент украинская сторона еще не довезла нам небольшое количество людей, они сейчас выехали с территории Украины. На данный момент нам передали 60 человек, по остальным нам были предоставлены справки об освобождении… На данный момент ДНР забрала 60 человек, по факту сейчас в автобусах Украины сидят 52 человека", - сказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Кроме того, две девушки отказались участвовать в обмене пленными и останутся на территории ДНР. "Мы местные, донецкие. В Украину возвращаться не хотим. Пробыли в заключении 16 месяцев", - сказала одна из девушек журналистам. Она пояснила, что их подозревали в шпионаже в пользу Киева.

Позднее Морозова уточнила, что ДНР передала Киеву в рамках обмена 51 человека, власти Украины передали Донецку 61 пленного. По ее словам, четверо отказались возвращаться на подконтрольную Киеву территорию.

В ходе обмена люди, которых передавали на подконтрольную Киеву территорию, благодарили президента Украины Владимира Зеленского за помощь в возвращении.

Переданные Донецку участники обмена в свою очередь рассказали, что на подконтрольной Киеву территории подвергались избиениям и унижениям, им отказывали в медицинской помощи.

Ждут в Киеве

Офис президента Украины подтвердил, что Киеву передали 76 человек в рамках обмена пленными в Донбассе.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. Семьдесят шесть наших в безопасности на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении офиса президента в Telegram-канале.

По данным украинских СМИ, переданных властям Украины участников обмена в воскресенье доставят в Киев.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.