"Холоп" заработал миллиард: российская комедия покорила широкие экраны

Комедия Клима Шипенко "Холоп" показывает один из лучших результатов в новогодний прокат за последние годы.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Как отмечается, в день премьеры комедия собрала свыше 46 миллионов рублей, а в первые выходные — 303 миллиона рублей.

Главный герой картины эгоцентричный, богатый парень по имени Григорий. Молодой и безответственный мужчина на 100 процентов убежден, что деньги решают все. Именно поэтому он грубит абсолютно всем, начиная от родителей и заканчивая обслуживающим персоналом. Чтобы перевоспитать мажора, отец и его приятель психолог отправляются в деревню.

Здесь они воссоздают атмосферу Царской России, а из Григория пытаются сделать простого холопа. Понимая, что парень сам не согласится на подобного рода эксперимент, они устраивают автомобильную аварию. Теперь главный герой полностью погрузится в деревенскую атмосферу, научиться убирать за свиньями в хлеву, выполнять всю грязную работу и ценить человеческий труд.

© Foto / Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Кадр из фильма "Холоп"

Производством комедийного проекта "Холоп" занималась группа ведущих российских кинокомпаний: "Yellow, Black and White Films", "Mem-Cinema", группа компаний ГПМ КИТ, при участии телеканала "Супер", а так же при поддержке канала "Россия 1".

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