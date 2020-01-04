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Microsoft прекратит поддержку Windows 7: советы и мнения экспертов

© Sputnik / Вера Голосова
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https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200104/1029146939/Microsoft-prekratit-podderzhku-Windows-7-sovety-i-mneniya-ekspertov.html

Windows 7 разрабатывалась в то время, когда киберугрозы носили совсем другой характер, и появление новых видов сетевых атак заставило пересмотреть риски для операционной системы. Сейчас в Microsoft намерены сосредоточиться на доработке и актуализации Windows 10.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. 14 января наступившего года корпорация Microsoft официально прекратит поддержку операционной системы Windows 7, выпущенной в 2009 году, более 10 лет назад.

Что это означает для обычных пользователей

  • Отсутствие обновлений безопасности, которые защищают компьютер от хакерских атак. Именно в этой связи Microsoft рекомендует обновиться до Windows 10, которая будет обновляться и дальше.
  • Отдел обслуживания пользователей не будет осуществлять техническую поддержку. То есть в случае возникновения проблем надеяться можно будет только на самого себя и советчиков из интернета.
  • Встроенные игры, использующие интернет, такие как нарды и шашки, перестанут работать.
  • Сам компьютер останется работоспособным, но станет более уязвимым для вирусов и хакеров из-за отсутствия обновлений безопасности, которые для Windows 10 выпускаются регулярно.
  • Поддержка браузера Internet Explorer также будет прекращена 14 января 2020 года.

Таким образом, после окончания поддержки Windows 7 компьютер не перестанет работать. Однако пользователям настойчиво рекомендуют перейти на более новую Windows 10. В Microsoft также заявили, что пользователи старой системы без техподдержки рискуют стать "легкой добычей" для хакеров.

"Эпоха Windows 7 проходит, и, хотя некоторая доля пользователей остается на этой версии ОС, им в скором времени придется обновить операционную систему, потому что новые программы постепенно перестанут запускаться на старой версии ОС", - указал эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Георгий Старостин.

В целом же это произойдет достаточно скоро, полагают специалисты. С течением времени все меньше производителей софта будут учитывать отслужившую свое ОС в своих программах.

Успех после фиаско с Vista

Главы аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков уверен, что Windows 7 стала реваншем компании после выпуска ОС Vista, которую участники рынка называли "сертифицированной дырявостью" из-за многочисленных проблем в сфере безопасности.

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"Windows 7 можно считать реваншем Microsoft за относительно плохо воспринятый общественностью Windows Vista. "Семерка" стала самой популярной операционной системой в мире и до сих пор уступает лишь Windows 10", - указал он.

Такого же мнения придерживается и гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. "В плане коммерческого использования Windows (кроме 7-ки и последующих версий) себя дискредитировал на 99 процентов, начиная от производительности и заканчивая проблемами в безопасности", - считает он.

Эволюционный переход

Ряд пользователей уйдут с "семерки" лишь тогда, когда им потребуются новые программы, поддерживаемые лишь более современными "операционками".

Самостоятельно на более современные версии Windows — например, на конкурирующую по популярности с "семеркой" Windows 10 — перейдут, скорее всего, в основном те, кто заботится о кибербезопасности.

"Ничего страшного не будет. Эволюционно просто операционная система будет отмирать, уходить, как многие другие. Мы это уже проходили с XP, когда ушли от поддержки, но до сих пор есть энтузиасты, которые и по сей день пользуются XP и считают ее самой быстрой и удобной", - сказал член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Евгений Лифшиц.
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Тем, кто несмотря ни на что решит остаться на этой операционной системе до победного конца, рекомендуют установить хороший антивирус, который спасет от большого числа угроз, — дал совет эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Георгий Старостин.

Напомним, что Windows 7 была запущена в октябре 2009 года и пришла на смену не получившей признания у пользователей из-за своего несовершенства системе Windows Vista. "Семерка" стала одной из наиболее популярных ОС производства Microsoft и на данный момент уступает лишь Windows 10.

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Теги:
Майкрософт Рус, Билл Гейтс


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