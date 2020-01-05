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День перигелия: Земля максимально приблизилась к Солнцу

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Sputnik Абхазия
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Солнечный диск будет выглядеть в телескопе 5 января на три процента больше, чем в начале июля, когда Земля и Солнце находятся на максимальном расстоянии друг от друга.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Солнце максимально приблизилось к Земле в воскресенье, 5 января, сообщает сайт Московского планетария.

В 10:48 наша планета пройдет Перигелий – ближайшую к звезде точку орбиты планеты. Такое состояние наблюдается раз в год.

Вспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
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Самую далекую точку от Солнца планета проходит в начале июля, тогда расстояние между Землей и небесным светилом составляет 152 миллиона километров. Полный оборот Земли вокруг Солнца происходит за 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунд.

Перигелий – ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы. Перигелий орбиты Земли находится на расстоянии 147 098 291 километров, что примерно на 2,5 миллиона километров меньше среднего расстояния до Солнца. Земля проходит перигелий 2 — 5 января, в среднем через 13 дней после зимнего солнцестояния в северном полушарии.

Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 километра в секунду.

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Теги:
Земля, солнце


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