Путин встретился с Эрдоганом в Стамбуле: главные заявления

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Стамбуле. Они проходили в закрытом формате.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле завершились, продлившись чуть больше полутора часов. До этого Путин успел посетить Дамаск, где встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает РИА Новости.

Широкая повестка для обсуждения

ситуация в Ливии и Сирии,

развитие двустороннего сотрудничества,

выполнение российско-турецкого меморандума,

обострение в отношениях между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.

Основные тезисы по итогам встречи

Путин обратил внимание, что Россия и Турция дают верный пример всему миру. Глава России на встрече с Эрдоганом в Стамбуле рассказал, как Россия и Турция добьются успеха на мировой арене.

"Мы живем в сложном мире, и в регионе, где мы находимся, наблюдаются обострения ситуации. Однако Турция и Россия показывают совсем другие примеры – примеры сотрудничества на благо наших народов и всего мира. Уверен, это продолжится и в будущем, и будем добиваться новых успехов", — отметил глава России.

Россия остается главным поставщиком газа для Турции, страны будут реализовывать новые совместные проекты в области энергетики, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Потребность Турции в газе возрастает. Россия для нас главный поставщик, 400 миллиардов кубометров газа мы получили из РФ. Наше сотрудничество по энергетике очень успешное. Мы будем продолжать реализовывать новые проекты с Россией", - сказал Эрдоган.

Поставки российского газа по "Турецкому потоку" будут способствовать обеспечению энергобезопасности не только Турции, но и Европы, отметил Путин.

"Поставки российского газа по "Турецкому потоку", без сомнения, будут иметь большое значение не только для экономики Турции и Черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом", - сказал Путин.

По итогу предыдущей встречи главы России и Турции подписали меморандум, согласно которому Анкара обязалась прекратить антитеррористическую операцию "Источник мира". Сразу после подписания документа курдским боевикам дали время, чтобы покинуть 30-километровую зону безопасности на границе.

Также было принято решение о совместном патруле границ Сирии и Турции. В конце октября в Минобороны России доложили о полном выполнении условий меморандума.

Путин выразил уверенность в том, что Россия и Турция в будущем реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях.

"Сообща мы можем решать любые, самые сложные и амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнеров", - подчеркнул российский лидер.

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