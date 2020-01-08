21:47 08 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.91
  • EUR69.38
Поиск
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику

Путин встретился с Эрдоганом в Стамбуле: главные заявления

© Sputnik / POOL
В мире
Получить короткую ссылку
305 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102916/84/1029168478.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200108/1029168415/Putin-vstretilsya-s-Erdoganom-v-Stambule-glavnye-zayavleniya.html

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Стамбуле. Они проходили в закрытом формате.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле завершились, продлившись чуть больше полутора часов. До этого Путин успел посетить Дамаск, где встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает РИА Новости.

Широкая повестка для обсуждения

  • ситуация в Ливии и Сирии,
  • развитие двустороннего сотрудничества,
  • выполнение российско-турецкого меморандума,
  • обострение в отношениях между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.

Основные тезисы по итогам встречи

Путин обратил внимание, что Россия и Турция дают верный пример всему миру. Глава России на встрече с Эрдоганом в Стамбуле рассказал, как Россия и Турция добьются успеха на мировой арене.

"Мы живем в сложном мире, и в регионе, где мы находимся, наблюдаются обострения ситуации. Однако Турция и Россия показывают совсем другие примеры – примеры сотрудничества на благо наших народов и всего мира. Уверен, это продолжится и в будущем, и будем добиваться новых успехов", — отметил глава России.

Строительство газопровода Турецкий поток. Архивное фото
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Добрался до Европы: Болгария начала получать газ из "Турецкого потока"
Россия остается главным поставщиком газа для Турции, страны будут реализовывать новые совместные проекты в области энергетики, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Потребность Турции в газе возрастает. Россия для нас главный поставщик, 400 миллиардов кубометров газа мы получили из РФ. Наше сотрудничество по энергетике очень успешное. Мы будем продолжать реализовывать новые проекты с Россией", - сказал Эрдоган.

Поставки российского газа по "Турецкому потоку" будут способствовать обеспечению энергобезопасности не только Турции, но и Европы, отметил Путин.

"Поставки российского газа по "Турецкому потоку", без сомнения, будут иметь большое значение не только для экономики Турции и Черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом", - сказал Путин.

По итогу предыдущей встречи главы России и Турции подписали меморандум, согласно которому Анкара обязалась прекратить антитеррористическую операцию "Источник мира". Сразу после подписания документа курдским боевикам дали время, чтобы покинуть 30-километровую зону безопасности на границе.

© Sputnik
Турция отправит войска в Ливию

Также было принято решение о совместном патруле границ Сирии и Турции. В конце октября в Минобороны России доложили о полном выполнении условий меморандума.

Путин выразил уверенность в том, что Россия и Турция в будущем реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях.

"Сообща мы можем решать любые, самые сложные и амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнеров", - подчеркнул российский лидер.

Читайте также:

Теги:
Иран, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Голос гения и внешность бога": 85 лет со дня рождения Элвиса Пресли
Ангельские голоса: ученики воскресной школы выступили в Кафедральном соборе Сухума
Способы сохранения елки
Как сохранить елку
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться