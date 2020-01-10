Госсекретарь США признался, что спецслужбы не имели данных о подготовке атак Сулеймани

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств, однако никаких деталей он не привел.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у спецслужб США не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты, сообщает РИА Новости.

"Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Госсекретарь добавил, что Сулеймани "намеревался предпринять действия не только против наших сил и дипломатов в Ираке, но и против других стран региона и мира".

3 января Пентагон провел операцию в районе международного аэропорта Багдада, в ходе которой погибли командующий силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Как отметили в Вашингтоне, убитые якобы были причастны к организации нападений на дипмиссию в Багдаде.

В Тегеране пообещали нанести удар по американским военным объектам. В частности, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган накануне заявил, что "именно Америка начала войну" и пообещал подготовить "достойный ответ" на убийство Сулеймани. Так политик отреагировал на слова Трампа, который ранее пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране. Такое количество связано с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном в 1979 году.

Решение Вашингтона вызвало обеспокоенность ряда политиков и экспертов, указавших, что международное право запрещает наносить удары по объектам культурного наследия. В ответ госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет "действовать по закону".

В четверг Палата представителей конгресса США проголосовала за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном.

Принятый документ не имеет силы закона и в случае принятия верхней палатой конгресса не будет направлен на подпись президенту. Однако и в сенате документ может не получить необходимое число голосов.

Читайте также: