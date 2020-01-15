В России конфисковали десятки "временно" ввезенных через южную границу машин

Южное таможенное управление России напомнило, что нарушение правил временного ввоза в страну автомобилей карается крупными штрафами и может привести к конфискации машины.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. За прошедший год Южное таможенное управление России возбудило 828 административных дел из-за того, что граждане не вывозили вовремя из страны временно ввезенные автомобили. Зачастую такие машины попадают в Россию с территории Абхазии, где они стоят значительно дешевле, а также Грузии и Украины.

Как сообщила пресс-служба Южного таможенного управления, за 2019 год было выписано 763 штрафа на 1 195 800 рублей, в восьми случаях был назначен штраф 12 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства, в 43 случаях автомобили были конфискованы судами.

Иностранцы могут временно ввозить на территорию Евразийского экономического союза машины для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств. Они освобождаются от уплаты налогов и пошлин, а находиться такой автомобиль в России может не более года.

Но нередко иностранные граждане "временно" ввозят машины в Россию для продажи. Цена автомобиля при этом значительно ниже рыночной, а собственник заверяет, что никаких проблем с законодательством не будет, необходимо только периодически продлевать срок ввоза автомобиля. Однако по закону пользоваться таким автомобилем может только иностранец, который его временно ввез. Это одно из условий из условий освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов.

В ряде случаев физические лица представляли таможенникам документы (нередко поддельные) о том, что они являются работниками иностранных организаций, преимущественно зарегистрированных на территории Абхазии. Однако машину в Россию они перегоняли для последующей продажи. В качестве таких "работников" выступали и граждане России, а в качестве предмета сделки – автомобили премиум-класса.

Южное таможенное управление напомнило, что при указанных выше обстоятельствах продажа автомобиля незаконна, а покупатель не имеет права им пользоваться.

Читайте также: