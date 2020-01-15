Маткапитал за первого ребенка и поправки в Конституцию. Главное из послания Путина

Президент России обратился к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях развития государства.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие впервые прошло в самом начале года. Как подчеркнул президент, решение социально-экономических проблем откладывать нельзя.

Социальные вопросы

Начало выступления Путина было посвящено вопросам поддержки граждан и их благосостоянию. Особое внимание было уделено вопросу демографии, ведь от того, сколько детей родится в России, зависит очень многое.

Президент поручил начать выдавать материнский капитал уже при рождении первого ребенка, а саму программу продлить до 2026 года. Маткапитал на второго ребенка будет увеличен на 150 тысяч рублей, общий его размер для семей с двумя детьми превысит 616 тысяч и будет индексироваться. Для семей с тремя детьми государство будет гасить ипотечный кредит на сумму 450 тысяч рублей.

Также Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 года. В среднем они должны составить 11 тысяч рублей в месяц. Претендовать на выплаты смогут семьи с низким уровнем дохода.

По словам Путина, когда ребенок идет в школу, у родителей появляется больше возможностей выйти на работу и получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, возрастают. В связи с этим он предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы.

От темы демографии президент перешел к здравоохранению, особо подчеркнув, что родители больных детей должны иметь доступ к нужным лекарствам. Он предостерег от повторения ситуации, когда легально достать нужные препараты оказывалось невозможным.

Как напомнил президент, продолжительность жизни в России достигла 73 лет, а уровень младенческой смертности достиг исторического минимума.

"Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни и, конечно, значимый вклад принадлежит здесь всей системе здравоохранения", - заявил Путин.

Экономика

Перейдя к экономическим вопросам, Путин напомнил, что инфляция по итогам прошлого года составила 3% - это ниже установленного ориентира. При этом он подчеркнул, что темпы роста ВВП в 2021 году должны быть выше мировых.

Президент высказал уверенность в том, что Россия способна достичь значительного прорыва в искусственном интеллекте и цифровых технологиях. Он предложил реализовать по всей России проект "Доступный интернет".

"Повседневной необходимостью сегодня стал интернет. Причем Россия — одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы. В связи с этим я предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет": по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам", - сказал Путин.

Он подчеркнул необходимость расширять спрос на инновации внутри страны. Для этого необходимо ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики и установить требования, чтобы национальные проекты осуществлялись главным образом на основе программных продуктов отечественного производства.

Внутренняя политика

Обратившись к теме внутренней политики, Путин заявил, что не видит необходимости в новой Конституции, но при этом предложил вынести на обсуждение ряд поправок в Основной закон.

Он призвал закрепить в Конституции ряд требований к лицам, претендующим на должность главы государства: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Кроме того, предлагается запретить иметь иностранное гражданство или вид на жительство депутатам, главам регионов, федеральным министрам и судьям.

По мнению Путина, для России нежелателен переход к парламентской республике - должна сохраняться президентская форма правления.

"Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и, скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой", - заявил глава государства.

При этом Путин отметил, что парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства, и призвал доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьер-министра.



Также он заявил о необходимости повысить роль губернаторов в принятии решений федерального значения и предложил закрепить в Конституции роль и статус Государственного совета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

В завершение своей речи Путин назвал наступивший год рубежным, а стоящие перед страной задачи прорывными и историческими.