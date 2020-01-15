Путин призвал защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне

Как подчеркнул российский президент, попыткам исказить историю нужно противопоставлять факты. Он также сообщил, что в России планируется создать крупнейший комплекс архивных материалов по Второй мировой войне, который будет доступен гражданам страны и иностранцам.

Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории, заявил в среду в ходе послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

"Для России 9 мая - это самый великий и святой праздник… Наша память - не только дань уважения историческому прошлому, она служит нашему будущему, она закрепляет наше единство. Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты", - сказал он.

Ранее стало известно, что более 200 поправок к закону "Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества" будут постепенно внесены на рассмотрение экспертного совета Госдумы с конца февраля, сообщила РИА Новости глава экспертно-консультативного совета фракции "Единая Россия" по совершенствованию законодательства в области развития гражданского общества Наталья Костенко.

Масштабная работа по систематизации законодательства в области увековечивания памяти погибших приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.