19:26 15 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.43
  • EUR68.37
Поиск
В мире

Путин призвал защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне

Получить короткую ссылку
22 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102924/26/1029242651.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200115/1029242753/Putin-prizval-zaschitit-pravdu-o-Pobede-v-Velikoy-Otechestvennoy-voyne.html

Как подчеркнул российский президент, попыткам исказить историю нужно противопоставлять факты. Он также сообщил, что в России планируется создать крупнейший комплекс архивных материалов по Второй мировой войне, который будет доступен гражданам страны и иностранцам.

Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории, заявил в среду в ходе послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

"Для России 9 мая - это самый великий и святой праздник… Наша память - не только дань уважения историческому прошлому, она служит нашему будущему, она закрепляет наше единство. Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты", - сказал он.

Ранее стало известно, что более 200 поправок к закону "Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества" будут постепенно внесены на рассмотрение экспертного совета Госдумы с конца февраля, сообщила РИА Новости глава экспертно-консультативного совета фракции "Единая Россия" по совершенствованию законодательства в области развития гражданского общества Наталья Костенко.

Масштабная работа по систематизации законодательства в области увековечивания памяти погибших приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Штурм, суд и отставка: четыре дня протестов в Абхазии в объективе Sputnik
Высокий полет при низких темературах: зимние маневры Ту-95МС
Политический кризис в Абхазии. Хронология событий


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться