Названа единственная причина вымирания динозавров

Большинство ученых считают, что причиной массового вымирания видов, в том числе динозавров, стал огромный астероид, врезавшийся в Землю 66 миллионов лет назад.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Падение гигантского метеорита стало причиной исчезновения динозавров, а не вулканическая активность. К такому выводу пришли палеоклиматологи из Йельского университета в США, сообщается на портале Phys.org.

В ученом сообществе существует и другая версия гибели видов и динозавров. Она заключается в том, что к вымиранию могли привести массовые извержения вулканов в регионе Деканские траппы - современная территория Индии.

Исследователи Йельского университета попытались установить точное время масштабных выбросов вулканического газа, которые происходят при таких извержениях. Они сравнили глобальное изменение температуры и данные анализа изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта.

Как выяснилось в итоге, большая часть углекислого газа попала в атмосферу задолго до удара метеорита. Вулканическая активность вызвала лишь постепенное глобальное повышение температуры примерно на два градуса, но не массовое вымирание. Каким-то видам пришлось мигрировать к Северному и Южному полюсам, но они вернулись задолго до столкновения с астероидом.

Соответственно, считают палеоклиматологи, единственной причиной смерти динозавров был метеоритный удар.

При этом астероид, который стал причиной вымирания динозавров, и стер с лица Земли более 75% живого мира, был диаметром в десять километров. Он влетел в атмосферу Земли на скорости почти 25 километров в секунду, мог создать взрыв такой мощности, с которой не сравнится мировой запас ядерного оружия.

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