Россия и Турция научились находить компромиссы: Путин встретился с Эрдоганом

В Берлине в воскресенье, 19 января, проходит Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии.

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Диалог России и Турции идет непросто, но страны научились находить приемлемые компромиссы, это пример конструктивного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине накануне конференции по урегулированию ситуации в Ливии, пишет РИА Новости.

"У нас действительно выстроились очень добрые, конструктивные, доверительные отношения практически по всем направлениям работы. Диалог всегда идет непросто, по-деловому, но мы научились договариваться, искать и находить приемлемые для обеих сторон компромиссы. На мой взгляд, это очень хороший пример конструктивного сотрудничества между соседями", - сказал Путин.

Владимир Путин оценил поездку в Стамбул 8 января, поблагодарив Эрдогана "за теплую атмосферу, которая была создана во время совместной работы при запуске "Турецкого потока".

"Действительно важное событие": Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток">>

Ситуация в Ливии

Российский лидер в ходе встречи со своим турецким коллегой заявил, что стороны конфликта в Ливии прислушались к призыву России и Турции о перемирии, полномасштабные военные действия прекращены.

"Мы действительно очень эффективно работаем по многим ключевым направлениям международной политики, особенно регионального характера. Я имею в виду Сирию, все, что связано с иранской ядерной программой, имею в виду, конечно, и разрешение ливийского конфликта. Мы с вами сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. И несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены", - сказал Путин на встрече с президентом Турции перед началом конференции по Ливии.

Тайип Эрдоган в свою очередь отметил, что для мира в Ливии нужно обеспечить перемирие и прекратить агрессивную политику командующего ЛНА Халифы Хафтара.

"Мы считаем, что наши общие усилия привели к относительному спокойствию в этом процессе, а также дали такой продуктивный плод, как сегодняшняя берлинская конференция. Мы понимаем ваши усилия и ваше значение для установления перемирия", - сказал Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что в рамках ливийских переговоров, которые проходили в Москве, стороны сделали все возможное для подписания соглашения, однако Хафтар не подписал документ, что показывает, по мнению Эрдогана, что "он является сторонником не мирного процесса, а военного решения вопроса".

Покупка С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция решительно завершили сделку по зенитной ракетной системе С-400, несмотря на давление.

"Мы очень хорошо оценили прошедший год в отношении двусторонних отношений. Несмотря на всяческое любое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400", - сказал Эрдоган.

Напомнив о завершении проекта "Турецкий поток", Эрдоган также обратил внимание на совместный проект по сооружению АЭС в Турции, отметив, что это имеет важное значение.

В Международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии принимают участие главы ряда страна - канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, турецкий лидер Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. США представит госсекретарь США Майк Помпео, стороны ливийского конфликта, как ожидается, на определенном этапе также присоединятся к переговорам.

Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской нацармии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством нацсогласия Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

В конце ноября 2019 года Эрдоган и Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

Читайте также: