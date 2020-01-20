Ученые нашли у лекарств от артрита и алкоголизма антираковые свойства

Некоторые неонкологические препараты подавляют раковые клетки, но не так, как это делают большинство лекарств от рака.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Некоторые лекарства от диабета, алкоголизма, снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях. К такому выводу пришли американские ученые из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера, опубликовавшие результаты своей работы в журнале Nature Cancer.

В ходе исследования проверили тысячи неонкологических препаратов. Как выяснилось, почти 50 из них имеют признаки антираковой активности.

При этом некоторые неонкологические препараты подавляли раковые клетки не так, как это делают большинство противораковых лекарств - путем блокирования белков, - а использовали неизвестные ранее механизмы, например, - активацию другого, связывающего белка или действовали путем стабилизации межбелковых взаимодействий.

В истории науки известны случаи, когда неожиданно выявлялись новые возможности использования всем давно известных лекарств. Например, аспирин, который оказался эффективным при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.