Госсекретарь США рассказал о новых планах по смене власти в Венесуэле

Целью американского проекта является уход в отставку венесуэльского президента Николаса Мадуро и проведение новых выборов в стране.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Соединенные Штаты продолжают работать над сменой власти в Венесуэле, признался госсекретарь США Майк Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV.

По его словам, целью проекта является уход в отставку венесуэльского президента Николаса Мадуро и проведение в стране "свободных и честных выборов".

"Мы работаем со странами Южной Америки, Центральной Америки и Европы, странами всего мира, чтобы добиться этого результата", - заявил Помпео.

Он обвинил Мадуро в том, что тот развязывает "один из крупнейших гуманитарных кризисов в мировой истории". При этом политику США по противодействию действующему венесуэльскому президенту он назвал "действенной".

Сам Мадуро ранее заявлял в интервью газете The Washington Post, что готов к диалогу с Соединенными Штатами. По его словам, Помпео потерпел неудачу на венесуэльском направлении, поэтому он предпочел бы поговорить напрямую с президентом Дональдом Трампом.

Массовые протесты против Мадуро начались в Венесуэле в январе прошлого года, вскоре после его инаугурации. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран Латинской Америки и Запада во главе с США заявили о его признании. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. На заседании парламента 5 января вместо Гуаидо на пост спикера Национальной ассамблеи был избран Луис Парра.

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