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Шенгенская польская виза

Правила получения шенгенских виз изменятся с февраля

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Sputnik Абхазия
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Для граждан России и еще десяти государства стоимость шенгенской визы останется прежней, отмечают туроператоры.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс Евросоюза, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Консульский сбор по-прежнему будет составлять 35 евро. Но при обращении за оформлением в визовые центры стран Европы, входящих в шенгенскую зону, общая стоимость услуг будет больше. Дополнительный сервисный сбор, как правило, не превышает 30 евро.

По информации "Библио-Глобус", с 60 до 80 евро увеличена стоимость сбора за оформление визы для иностранных граждан, не подписавших договор об упрощении визового режима.

У россиян также может появиться возможность сдать документы на визу за шесть месяцев до окончания срока ее действия вместо трех месяцев, как сейчас.

Пятилетний шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трех лет.

По данным АТОР в 2018 году страны ЕС выдали россиянам более 3,6 миллионов виз. 

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