Посадку уходящего от обстрела лайнера на базе Хмеймим сняли на видео

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Телеканал "Звезда" опубликовал видео успешной посадки самолета на российской базе Хмеймим.
Инцидент произошел ночью 6 февраля. Истребители F-16 ВВС Израиля выпустили восемь ракет "воздух — земля" по пригородам столицы Сирии. В ответ правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО.
В это время над Дамаском заходил на посадку пассажирский лайнер со 172 пассажирами на борту. Через минуту самолет изменил маршрут своего следования из-за невозможности посадки в международном сирийском аэропорту.
Пилоты лайнера увели из опасной зоны самолет и посадили на российской авиабазе Хмеймим. Когда атака закончилась, лайнер вылетел в Дамаск.
Читайте также:
-
Во время израильского авиаудара по Сирии чуть не сбили пассажирский самолет