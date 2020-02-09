Посадку уходящего от обстрела лайнера на базе Хмеймим сняли на видео

Пассажирский самолет Airbus-320, который должен был сесть в Дамаске, чуть не попал под ракетный удар Израиля 6 февраля.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Телеканал "Звезда" опубликовал видео успешной посадки самолета на российской базе Хмеймим.

Инцидент произошел ночью 6 февраля. Истребители F-16 ВВС Израиля выпустили восемь ракет "воздух — земля" по пригородам столицы Сирии. В ответ правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

В это время над Дамаском заходил на посадку пассажирский лайнер со 172 пассажирами на борту. Через минуту самолет изменил маршрут своего следования из-за невозможности посадки в международном сирийском аэропорту.

Пилоты лайнера увели из опасной зоны самолет и посадили на российской авиабазе Хмеймим. Когда атака закончилась, лайнер вылетел в Дамаск.

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