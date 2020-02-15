Боевики в Сирии смогли получить американские ПЗРК благодаря Турции

Как заявил военно-дипломатический источник, значительная часть оружия и техники, которую Турция перебрасывает в Идлиб, достается террористам.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Турция перебрасывает в зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб личный состав, вооружения и военную технику, рассказал военно-дипломатический источник агенства РИА Новости. По его словам, значительная часть этой техники достается боевикам из группировки "Джабхат ан-Нусра"*

Как заявил собеседник агентства, благодаря турецким поставкам в руки боевиков попали американские ПЗРК, и это это очень тревожная новость.

"И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и тем более в Вашингтоне, теперь не известно", - сказал источник.

По его словам, Турция снабжает униформой своей армии боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* и другие формирования, которые под видом военных Турции нападают на правительственные войска Сирии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган на фоне напряженной обстановки в Идлибе ранее призывал официальный Дамаск прекратить наступление в провинции и отвести войска от турецких наблюдательных пунктов до конца текущего месяца, пригрозив в противном случае военным ответом.

Сирийская армия 26 января начала наступление на западе провинции Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняли Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии заявляло, что причиной нестабильности в регионе являются действия террористов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.