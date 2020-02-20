Российская Госдума расширила программу материнского капитала

Маткапитал начнут выплачивать семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Российская Госудума на заседании в четверг приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА Новости.

"Безусловно, эти решения будут способствовать росту уверенности молодых семей в будущем. В целях начала их скорейшей реализации Минтруд России в кратчайшие сроки подготовит необходимые подзаконные акты", – заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Программу материнского капитала предполагается продлить до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.

Кроме того, мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, получат материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года.

Также срок оформления материнского капитала будет сокращен до пяти дней за счет электронного взаимодействия ведомств. При этом, если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней.

Президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил сохранить до конца 2026 года программу материнского капитала и увеличить ее размер.