Наперекор политике: поляки считают, что Освенцим освободила Красная армия

Французская компания IFop, занимающаяся опросами общественного мнения, провела для Sputnik News опрос в Польше о том, кто освободил концлагерь в Освенциме и испытывают ли поляки благодарность Красной армии за освобождение страны.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Результаты опроса среди населения Польши идут вразрез с позицией власти этой страны, это связано с тем, что политика противоречит истории, считает абхазский историк Сослан Салакая.

"Концлагерь в Освенциме освободили советские войска. "Аушвиц-Биркенау" был не просто концлагерем, его задача была направлена на уничтожение людей. Сейчас Запад и Польша, в частности, занимают активную антироссийскую позицию, и им выгоднее говорить, что все беды происходили из-за СССР. Даже в начале Второй мировой уже обвиняют не только гитлеровскую Германию, но и Советский Союз. Это политика и не более того", - считает Салакая.

Как показал опрос от IFop, 73% респондентов в Польше согласны с тем, что 27 января 1945 года Освенцим освободила от фашистских войск Красная армия совместно с польскими войсками, 15% считают, что это сделали польские войска.

Предлагались также следующие варианты ответов на вопрос о том, кто освободил "Аушвиц-Биркенау" – США 5%, Великобритания 1%, армия другой страны 1%, "затрудняюсь ответить" 5%.

Согласно исследованиям, чем выше уровень образования поляков, тем чаще респонденты считают, что Красная армия освободила Освенцим - от 70% респондентов со средним уровнем образования, до 79% с полным высшим.

Салакая также отметил, что некоторые европейские страны замалчивают, искажают исторические факты в угоду своим политическим целям и пытаются минимизировать свою причастность к тем событиям. Это не разделяет, к примеру, Израиль, так как большинство убитых в фашистских концлагерях были еврейской национальности.

Практика "жонглирования" историческими доказательствами не нова для нашего мира, и всему виной именно политика, которая может с годами меняться, считает историк. По этой причине абхазский ученый не исключает, что эпоха противостояния России и Европы может смягчиться.

"К сожалению, политика - такая вещь, когда людям кажется, что сиюминутные вещи важнее исторической правды. То, что люди перестанут использовать историю в своих интересах, я не верю, но если конфронтация во внешней политике между Россией и Западом смягчится, то, наверное, политикам и историкам удастся приблизиться к объективности", - сказал Салакая.

Убийство детей, женщин и стариков в концлагере "Аушвиц-Биркенау" было поставлено на конвейер, подчеркнул он. По разным данным, в газовых камерах и крематориях, от болезней, голода, медицинских экспериментов, тяжелой физической работы и нечеловеческих условий содержания в Освенциме погибло несколько миллионов человек. Все эти люди с точки зрения фашисткой идеологии были лишними и бесполезными.

Большинство опрошенных компанией IFop признались, что испытывают благодарность по отношению к Красной армии за освобождение Польши совместно с польскими войсками. Таких было 65%, 27% ответили, что не благодарны этому и 8% затруднились ответить. Всего в опросе приняли участие тысяча респондентов в возрасте старше 18 лет.

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