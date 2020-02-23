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Намеренный вброс: Захарова оценила подозрения в адрес России из-за коронавируса

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Темы:
Новый вид коронавируса из Китая (67)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200223/1029510300/Namerennyy-vbros-Zakharova-otsenila-podozreniya-v-adres-Rossii-iz-za-koronavirusa.html

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники писали, что Вашингтон подозревает Москву в распространении через соцсети ложной информации о заболевании.  

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Россия распространяет дезинформацию о коронавирусе COVID-19. 

"Намеренный вброс", - заявила она РИА Новости, комментируя ситуацию.

О том, что госдепартамент США заподозрили Россию в дезинформации о коронавирусе, ранее сообщило агентство AFP со ссылкой на свои источники. Утверждалось, что у Вашингтона есть данные о существовании множества аккаунтов в социальных сетях, якобы связанных с Россией, которые намеренно и скоординированно распространяют ложные данные. Предполагается, что эта кампания продвигает теории, что за вспышкой коронавируса стоят США, пытаясь навредить имиджу Вашингтона.  

© AFP 2019 / GREG BAKER
ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса за пределами Китая

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 659 человек излечились и выписаны из больниц.

Власти Китая в конце декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэ. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

 

Темы:
Новый вид коронавируса из Китая (67)


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