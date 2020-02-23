Намеренный вброс: Захарова оценила подозрения в адрес России из-за коронавируса

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники писали, что Вашингтон подозревает Москву в распространении через соцсети ложной информации о заболевании.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Россия распространяет дезинформацию о коронавирусе COVID-19.

"Намеренный вброс", - заявила она РИА Новости, комментируя ситуацию.

О том, что госдепартамент США заподозрили Россию в дезинформации о коронавирусе, ранее сообщило агентство AFP со ссылкой на свои источники. Утверждалось, что у Вашингтона есть данные о существовании множества аккаунтов в социальных сетях, якобы связанных с Россией, которые намеренно и скоординированно распространяют ложные данные. Предполагается, что эта кампания продвигает теории, что за вспышкой коронавируса стоят США, пытаясь навредить имиджу Вашингтона.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 659 человек излечились и выписаны из больниц.

Власти Китая в конце декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэ. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.